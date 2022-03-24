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Генасамблея ООН ухвалила неприємну для росії резолюцію щодо України

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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ООН Новина оновлена 24 березня 2022, 18:26
ООН

Від росії вимагають негайно вивести війська з України.

Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", яка серйозно вдарить по Росії. Документ готувала міжрегіональна група з понад 20 держав.

Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Генасамблеї.

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За ухвалення резолюції проголосували 140 країн, утрималося — 38, проти були росія, білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.

Результати голосування країн-членів ООН
Результати голосування країн-членів ООН

Ухваленою резолюцією ООН визнало, що воєнний наступ російської федерації на Україну та його гуманітарні наслідки мають такі масштаби, яких міжнародне співтовариство не бачило в Європі протягом десятиліть. Це чітко прописано у тексті документа.

При цьому країни-члени організації вимагають від рф "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".

Резолюцією Росію закликають не бити по цивільному населенню та об'єктам цивільної інфраструктури, сприяти роботі гумкоридорів для евакуації та доставки допомоги.

У документі також прописано, що російське вторгнення спричинило тяжкі гуманітарні наслідки в Україні, включно з облогою міст, обстрілами, авіаударами по густонаселених українських містах, зокрема Маріуполю, а також напади на цивільних осіб, включаючи журналістів. Крім того, вказується на можливі гуманітарні наслідки бомбардувань та обстрілів української ядерної інфраструктури й вплив на навколишнє середовище.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ООН відповіли щодо миротворців для України.

Теги:
#Україна #Росія #ООН #Війна #Резолюція #Генасамблея
ООН
Світ
Генасамблея ООН ухвалила неприємну для росії резолюцію щодо України
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ООН
Генасамблея ООН ухвалила неприємну для росії резолюцію щодо України
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