Генасамблея ООН ухвалила неприємну для росії резолюцію щодо України
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Від росії вимагають негайно вивести війська з України.
Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію "Гуманітарні наслідки агресії проти України", яка серйозно вдарить по Росії. Документ готувала міжрегіональна група з понад 20 держав.
Про це повідомляє "Телеграф" з посиланням на онлайн-трансляцію засідання Генасамблеї.
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За ухвалення резолюції проголосували 140 країн, утрималося — 38, проти були росія, білорусь, Північна Корея, Еритрея, Сирія.
Ухваленою резолюцією ООН визнало, що воєнний наступ російської федерації на Україну та його гуманітарні наслідки мають такі масштаби, яких міжнародне співтовариство не бачило в Європі протягом десятиліть. Це чітко прописано у тексті документа.
При цьому країни-члени організації вимагають від рф "негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів".
Резолюцією Росію закликають не бити по цивільному населенню та об'єктам цивільної інфраструктури, сприяти роботі гумкоридорів для евакуації та доставки допомоги.
У документі також прописано, що російське вторгнення спричинило тяжкі гуманітарні наслідки в Україні, включно з облогою міст, обстрілами, авіаударами по густонаселених українських містах, зокрема Маріуполю, а також напади на цивільних осіб, включаючи журналістів. Крім того, вказується на можливі гуманітарні наслідки бомбардувань та обстрілів української ядерної інфраструктури й вплив на навколишнє середовище.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ООН відповіли щодо миротворців для України.
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