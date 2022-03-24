"Я нагадав про наслідки": Байден розповів про розмову главою Китаю з приводу росії

У США нагадали Китаю про наслідки його можливої підтримки росії

Влада Китаю розуміє, що вони економічно більш тісно пов’язані із Заходом, ніж із росією, а тому в США сподіваються на те, що Пекін не підтримуватиме Москву у війні проти України.

Про це повідомив президент США Джо Байден під час пресконференції, запис якої доступний на Youtube-каналі "Голос Америки".

"Я сподіваюся, що він (Китай, — ред.) не буде залучений", — сказав Байден.

За його словами, напередодні він провів "дуже відверту розмову" з головою КНР Сі Цзіньпіном, в якій розповів про наслідки за можливу допомогу росії.

"Я не погрожував, але вказав на кількість американських та закордонних корпорацій, які вийшли з росії внаслідок їхньої варварської поведінки", — підкреслив президент США.

Він додав, що знає про бажання Сі Цзіньпіна мати економічні зв’язки з європейськими країнами та США, а тому нагадав главі Китаю про те, з якими ризиками той зіткнеться у разі, якщо наважиться підтримати росію.

Нагадаємо, після початку вторгнення росії в Україну Китай у публічній площині спробував дистанціюватися від кремля. За словами посла КНР у США Циня Гана, ця війна для Китаю не має нічого доброго.

Те саме повторив і голова КНР Сі Цзіньпін після зустрічі з Байденом. Водночас у США заявили, що побоювання щодо допомоги Китаю росії все ще не розвіяні.