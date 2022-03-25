Рус

Загострення в Карабаху: озвучено кількість загиблих у нічному бою

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
37
Загострення ситуації у Нагірному Карабасі Новина оновлена 25 березня 2022, 10:09
Загострення ситуації у Нагірному Карабасі

У МЗС Вірменії наголошують, що азербайджанські війська порушують підписане у листопаді 2020-го перемир'я

Вірменія заявила, що азербайджанські війська нібито пішли у наступ у Нагірному Карабаху. Попередньо результаті обстрілів загинули п'ятеро людей.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Як зазначаються в інформаційному штабі ніким не визнаної у світі Нагірно-Карабахської Республіки (НКР), у четвер, 24 березня, азербайджанські війська начебто порушили лінію зіткнення у напрямку села Парух Аскеранського, порушивши цим положення тристоронньої заяви, підписаної ще 9 листопада 2020 року, — пише "Арменпресс".

Своєю чергою представник армії оборони Республіки Арцах заявив, що кількагодинні переговори російських миротворчих сил та відповідних органів жодних результатів не дали і супротивник не повернувся на вихідні позиції. ба більше, уночі з 24 на 25 березня азербайджанськими підрозділами було відкрито вогонь по бійцях армії оборони. Попередньо була застосована різнокаліберна вогнепальна зброя, а також кілька ударних БПЛА.

"Унаслідок перестрілки з боку супротивника загинули щонайменше 5 військовослужбовців. З вірменського боку є один поранений. Станом на 09.00 ситуація відносно стабільна. Ми очікуємо, що російські миротворці вживуть заходів для повернення азербайджанських підрозділів на вихідні позиції", — зазначається у тексті заяви армії оборони Республіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у ЗМІ почала ширитися інформація щодо повернення азербайджанськими військами контроль над ще одним населеним пунктом нагірного Карабаху. Зазначається також, що війська Азербайджану змінили тактику та почали наступ приблизно о 16-ій годині 24 березня, після чого до зони бойових дій одразу почали прибувати вірмени, аби захищати свої території.

Теги:
#Азербайджан #Карабах #Війна #Загиблі #Стрілянина
Дівчина крокує воєнним Харковом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Харків
Життя під обстрілами у Харкові продовжується: ексклюзивний репортаж "Телеграфу" (фото)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дівчина крокує воєнним Харковом. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Життя під обстрілами у Харкові продовжується: ексклюзивний репортаж "Телеграфу" (фото)
Дата публікації
Категорія
Звірства російських нацистів у Маріуполі Зеленський порівнює з Будапештським гетто
Зеленський зрозуміло пояснив прем’єру Угорщини масштаби катастрофи в Маріуполі, порівнявши її з Голокостом
Дата публікації
Категорія
Центр Харкова тепер має такий вигляд. Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"
Згорілий ринок, зруйнований центр і руїни замість будинків: воєнний Харків в об’єктиві "Телеграфу" (фото)
Дата публікації
Категорія
Деякі снаряди спрацьовують, а деякі доводиться ліквідувати спеціалістам
Більшість із російських "високоткових" ракет або не злітають, або не потрапляють у ціль, — Reuters
Дата публікації
Категорія
Повномасштабне російське вторгнення триває вже 30 днів
Війна — день 30: Чорнобаївка-10, обстріл українських міст, російські кораблі йдуть на дно