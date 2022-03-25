Загострення в Карабаху: озвучено кількість загиблих у нічному бою

У МЗС Вірменії наголошують, що азербайджанські війська порушують підписане у листопаді 2020-го перемир'я

Вірменія заявила, що азербайджанські війська нібито пішли у наступ у Нагірному Карабаху. Попередньо результаті обстрілів загинули п'ятеро людей.

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Як зазначаються в інформаційному штабі ніким не визнаної у світі Нагірно-Карабахської Республіки (НКР), у четвер, 24 березня, азербайджанські війська начебто порушили лінію зіткнення у напрямку села Парух Аскеранського, порушивши цим положення тристоронньої заяви, підписаної ще 9 листопада 2020 року, — пише "Арменпресс".

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Своєю чергою представник армії оборони Республіки Арцах заявив, що кількагодинні переговори російських миротворчих сил та відповідних органів жодних результатів не дали і супротивник не повернувся на вихідні позиції. ба більше, уночі з 24 на 25 березня азербайджанськими підрозділами було відкрито вогонь по бійцях армії оборони. Попередньо була застосована різнокаліберна вогнепальна зброя, а також кілька ударних БПЛА.

"Унаслідок перестрілки з боку супротивника загинули щонайменше 5 військовослужбовців. З вірменського боку є один поранений. Станом на 09.00 ситуація відносно стабільна. Ми очікуємо, що російські миротворці вживуть заходів для повернення азербайджанських підрозділів на вихідні позиції", — зазначається у тексті заяви армії оборони Республіки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у ЗМІ почала ширитися інформація щодо повернення азербайджанськими військами контроль над ще одним населеним пунктом нагірного Карабаху. Зазначається також, що війська Азербайджану змінили тактику та почали наступ приблизно о 16-ій годині 24 березня, після чого до зони бойових дій одразу почали прибувати вірмени, аби захищати свої території.