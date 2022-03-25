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Авторка "Гаррі Поттера" поставила путіна на місце

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Джоан Роулінг Новина оновлена 25 березня 2022, 19:05
Джоан Роулінг

Письменниця дорікнула путіну вбивствами мирних людей.

Кривавий диктатор володимир путін відзначився заявою, що Захід нібито хоче "скасувати" росію, згадавши при цьому британську письменницю та авторку "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг. Вона знайшла чим відповісти російському президенту.

Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті письменниці у п'ятницю, 25 березня.

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"Критикою західної культури скасування краще не займатися тим, хто вбиває мирних жителів, садить у в'язницю та цькує своїх опонентів", — написала Роулінг у відповідь на слова путіна.

До публікації британська письменниця прикріпила статтю BBC про Олексія Навального.

Нагадаємо, що путін у своєму виступі сказав, що "Дитячого письменника Джоан Роулінг "скасували" за те, що вона не догодила шанувальникам так званих гендерних свобод". Це був далеко не перший випадок, коли кривавий диктатор критикував західний світогляд використовуючи образ Роулінг.

Додамо, що користувачі мережі після згадки путіна про Роулінг порівняли диктатора з Волдемортом (літературний персонаж серії книг про Гаррі Поттера, темний чарівник, що володіє величезною магічною силою і практично досяг безсмертя за допомогою чорної магії) та побажали йому такого ж фіналу, як і персонажу книг.

Раніше "Телеграф" повідомляв, володимир путін швидше за все не вмирає від хвороби, як багато хто вважає, і навіть не має серйозних психічних відхилень, але має одну іншу серйозну проблему.

Теги:
#Росія #Путін #Війна #Джоан Роуллінг
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