У Білорусь летять бойовики відомої терористичної організації - ЗМІ

Мова про найманців організації "Хезболла".

Члени ліванської воєнізованої шиїтської організації "Хезболла" наступного тижня мають прибути у Білорусь. Цілком ймовірно, що вони приєднаються до російських окупантів і воюватимуть проти України.

Відповідну інформацію оприлюднила російська "Нова газета", у розпорядженні якої опинився відповідний документ.

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За попередньою інформацією, група з 200 членів "Хезболли" прибуде на військову базу у Гомельській області наступного тижня. Їх планують перекинути з Дамаску.

Видання пише, що 29 березня перша група ліванських найманців нібито має вирушити воювати на російському боці за Україну.

Також зазначається, що всього планується найняти 800 осіб. За даними ЗМІ, плата за одного найманця становить 1500 доларів на місяць.

Список найманців "Хезболли"

Хезболла — ліванська шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Визнана терористичною організацією урядами Ізраїлю, США, Канади, Бахрейну. При цьому Євросоюз, Велика Британія, Австралія та Нідерланди визнають терористичною зовнішню організацію безпеки Хезболли. Є підозра, що Хезболла значно підтримується грошима, зброєю та навчанням з боку Сирії та Ірану.

Як повідомляв "Телеграф", тим часом Сирія всіма можливими способами намагається провалити план росії щодо залучення їх бойовиків до війни в Україні. Сирійські військові відмовляються ризикувати життям на боці росіян.