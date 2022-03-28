Німеччина виступила проти двох пропозицій щодо допомоги Україні

Головним інструментом допомоги Україні є введення жорстких санкцій проти росії, — вважаю у Німеччині

Німеччина виступила проти введення на українські території миротворчу місію НАТО, а також створення безпольотної зони над Україною.

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Вказану інформацію під час телеефіру на каналі "ARD" оприлюднив канцлер Федеративної Республіки Німеччина (ФРН) Олаф Шольц, — пише видання "Коммерсантъ".

"Ми не діятимемо там у військовій сфері, навіть якщо називати це миротворчими військами. Ми не добиватимемося там безпольотної зони", — сказав канцлер.

За його словами, Німеччина робить усе можливе, аби допомогти Україні, а головним інструментом наразі є потужні санкційні пакети, які впроваджуються проти росії з боку Заходу.

Окрім цього, Шольц відзначив, що запровадження ембарго на імпорт нафти та газу з російської федерації зараз є неможливим. Канцлер запевнив, що ФРН й надалі скорочуватиме залежність від енергоресурсів з росії, проте накладання повного арешту може дуже негативно позначитися на ринку праці та промисловості, що в подальшому призведе до потужної економічної кризи.

"Не лише Німеччина залежить від енергоресурсів рф, а й багато східноєвропейських країн. У разі різкого введення ембарго на імпорт енергоресурсів з рочії під ударом залишаться багато робочих місць. Якби цей імпорт перервався за один день, це призвело б до того, що цілі виробничі гілки мали б припинити свою діяльність. Правда в тому, що таким чином ми б спровокували сильну економічну кризу.", — пояснив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше із заявою щодо відмови введення миротворчої місії в Україну виступив й генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який повідомив, що таке розгортання сил означало б повноцінну війну Альянсу з росією. Попри це, з кожним днем кількість країн-членів НАТО, які підтримують ідею введення миротворців в Україну, збільшується.