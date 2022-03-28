росія має проблеми: 42 країни звернулися до суду Гааги, що це означає

Міжнародний суд розглядатиме справу щодо військової агресії рф на українських землях

Кількість країн, які звернулися до Міжнародного кримінального суду у зв'язку зі злочинами російської федерації в Україні, зросла до 42.

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Відповідну інформацію у понеділок, 28 березня, на своїй сторінці у соцмережі оприлюднив пресцентр Міністерства юстиції, посилаючись на дані від міністра юстиції України Дениса Малюськи.

"У разі визнання Міжнародним кримінальним судом військових злочинів російських військ, причетні до них можуть бути затримані в будь-якій країні, яка визнає юрисдикцію цього суду. Усі особи, які вчинили злочини проти людяності та геноцид, є потенційно особами, щодо яких уже ведеться розслідування, тому що 42 країни вже подали заяви та підтримали таке розслідування МКС", – заявив він.

За словами Малюськи, політичні або військові керівники з російської федерації тепер не врятуються завдяки дипломатичним паспортам, адже відтепер їх затримуватимуть на територіях європейських країн та передаватимуть до Гааги, яка, своєю чергою, судитиме їх, позбавляючи волі.

Що стосується осіб, яких Міжнародний суд ООН визнаватиме винними, то їм загрожують покарання у вигляді тривалого ув'язнення.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що МКС у Гаазі розпочав розслідування військових злочинів росіян в Україні ще 3 березня 2020 року, а вже 7 березня у Міжнародному кримінальному суді відбулось перше слухання стосовно справи про війну, яку розпочала росія.