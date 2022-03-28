Турецькі ЗМІ звинуватили Вірменію у передачі росії винищувачів: що відомо

Офіційно інформація підтверджена не була

У понеділок, 28 березня, турецькі ЗМІ повідомили, що Вірменія нібито передала росії чотири винищувача Су-30. У посольстві Вірменії в Україні вже встигли відреагувати на відповідну інформацію та офіційно заявили, що вона не відповідає дійсності.

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Як повідомив турецький телеканал "Haber Global", посилаючись на інформацію від розвідки, Вірменія передала російській федерації чотири винищувачі Су-30 разом з пілотами. За даними порталу, передача летального озброєння відбулась 25 березня і це свідчить про те, що Вірменія стала учасником бойових дій на українських територіях та посприяла посиленню військового конфлікту між росією та Україною.

Тим часом у посольстві Вірменії в Україні заявили, що поширені "Haber Global" відомості щодо передачі літаків CУ-30 для росії не відповідає дійсності.

Публікація Посольства Вірменії в соцмережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше Єреван звинуватила збройні сили Азербайджану у порушенні лінії зіткнення та захопленні одного з населених пунктів у так званій Нагірно-Карабахській республіці (НКР), проте в Азербайджані інформацію щодо введення військ спростовують.