росія влаштувала ядерну провокацію над Швецією: з’явилася реакція військових

У повітряний простір Швеції вторглися два російські літаки з ядерною зброєю

Два російські літаки, що порушили повітряний простір Швеції поблизу Готланду 2 березня, були оснащені ядерною зброєю.

Про це повідомляє шведський телеканал TV4.

За інформацією телеканалу, порушення було умисним актом із метою залякати Швецію.

Так, повідомляється, що 2 березня група літаків злетіла з російської авіабази в Калінінграді. Чотири літаки – два штурмовики типу Су-24 супроводжували два винищувачі типу Су-27. Два штурмовики, за інформацією джерел TV4 Nyheter, були оснащені ядерною зброєю.

Через війну в Україні шведські ВПС підвищили готовність і наперед помітили, що російські льотчики прямують до Готланду.

Порушення повітряного простору Швеції тривало близько хвилини. У відповідь повітряні сили країни підняли два винищувачі JAS 39 Gripen. У цей час, кажуть шведські ЗМІ, підтверджено, що російські літаки були оснащені ядерними боєголовками.

У збройних силах Швеції не коментують, чи два штурмовики оснащені ядерною зброєю, але вважають, що порушення було навмисним.

"Ми оцінюємо це як свідому дію. Це дуже серйозно, особливо тому, що вони країна, що воює", — прокоментував командувач ВПС Карл-Йохан Едстрем.

Зовнішні спостерігачі вбачають в інциденті вияв чіткої стратегії з боку росії.

"Це сигнал Швеції про те, що ми маємо ядерну зброю, і ми могли б розглянути можливість її застосування", — каже військовий стратег Стефан Рінг.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські винищувачі вторглися у повітряний простір Польщі, який є членом НАТО.