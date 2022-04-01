Ердоган говорив із Зеленським про зустріч із путіним: що вирішено

У п'ятницю Ердоган планує поговорити з путіним

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган обговорив з президентом України Володимиром Зеленським майбутню можливу зустріч із володимиром путіним.

Оперативно про головне читайте у нашому Telegram-каналі

Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

"Вчора в мене були переговори з паном Зеленським, сьогодні приблизно о 16:00 у нас будуть переговори з паном путіним. У результаті попередніх консультацій ми тепер можемо зустрітися з лідерами на найвищому рівні, щоб зробити кроки на рівні лідерів, особливо щодо Криму і Донбасу. У пана Зеленського позитивна думка, сподіваюся, і у пана путіна вона буде позитивна. Якщо ми зможемо провести саміт у Стамбулі, щоб вони вирішили перетворити негативну тенденцію на позитивну, то будемо дуже щасливі", — заявив Ердоган журналістам у п'ятницю.

Зазначимо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та росії. Так, пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС Сергій Лавров.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк раніше зазначав, що зараз готуються необхідні документи.