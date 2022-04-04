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"Шоб ви подохли, москалі, с*ка!": українська бабуся напала на російськомовних в Італії (відео 18+)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Пенсіонерка лається та біжить за дівчатами Новина оновлена 04 квітня 2022, 15:42
Пенсіонерка лається та біжить за дівчатами

Що саме спровокувало стареньку на такі агресивні дії наразі невідомо

У мережі з'явилось відео, на кадрах якого зафільмовано україномовну бабусю, яка прямо посеред вулиці намагається наздогнати та побити російськомовних молодих жінок. Літня жінка явно не добирає слів і чітко, використовуючи нецензурні слова, висловлює своє відношення до росіян.

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Відео, на кадрах якого пенсіонерка біжить за росіянками та кричить їм про те, що бажає "смерті москалям" у неділю, 3 квітня, оприлюднив Ютуб-канал "Моя жизнь".

Варто відзначити, що відео було зняте однією з "потерпілих" дівчат і наразі достеменно невідомо, що саме передувало цій ситуації та що могло спровокувати літню жінку до таких агресивних дій.

Зверніть увагу, що на відео 18+ присутня ненормативна лексика!

В Італії українська бабуся напала на росіянок

Також додамо, що у підписі до публікації вказано, що інцидент стався в Італії, проте відео було оприлюднене без точної дати та населеного пункту, в якому це трапилося.

Раніше "Телеграф" показав відеозапис, на кадрах якого італійські школярі зворушливо зустрічають маленьких українських переселенців, які вперше прийшли до навчального закладу в новій для себе країні.

Теги:
#Україна #Італія #Росія #Бабуся
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