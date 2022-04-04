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З Німеччини та Франції вишлють десятки російських дипломатів через недолугу політику Кремля

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Десятки російських дипломатів втратили роботу у Німеччині та Франції Новина оновлена 04 квітня 2022, 21:07
Десятки російських дипломатів втратили роботу у Німеччині та Франції

У німецькому МЗС рішення прийняли після побачених фотографій різні у Бучі, яку вчинили росіяни.

Німеччина ухвалила рішення вислати з країни "значну кількість" російських дипломатів. До такого рішення прийшли через звірячі вбивства людей на Київщині, які коїла російська армія.

Як передає "Європейська правда", про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.

За її словами, фотографії з Бучі показали неймовірну жорстокість російського керівництва та їх прагнення до знищення, яке не знає меж.

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"Тому сьогодні федеральний уряд вирішив оголосити значну кількість співробітників російського посольства небажаними особами, які щодня працювали проти нашої свободи та проти згуртованості нашого суспільства тут, у Німеччині. Ваша робота є загрозою для тих, хто шукає у нас притулку. Більше ми цього не терпітимемо. Ми повідомили про це російському послу сьогодні вдень", – додала Бербок.

У німецькому МЗС не назвали точної кількості небажаних російських дипломатів, однак видання Spiegel повідомило, що ФРН висилає 40 співробітників російського посольства. Їм сказали залишити країну протягом 5 днів.

Тим часом у Франції також вирішили вислати з країни низку російських дипломатів, діяльність яких, на думку влади, суперечать інтересам безпеки країни.

Про кількість дипломатів, яких вишлють з країни, поки не повідомлялося. За інформацією французького телеканалу BFM, йдеться про висилку близько 30 дипломатів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голова МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що його країна відкликає свого посла з Росії та висилає російського з країни. Крім того, республіка закриває консульство у Клайпеді.

Теги:
#Німеччина #Франція #Росія #Посольство #Дипломати
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