Європа та США готують новий удар по росії: що відомо про нові санкції

Захід засудив росію за звірства у Бучі та готує нові санкції.

Після того, як увесь світ дізнався про звірства російських військ проти мирного населення в Бучі та інших містах України, Захід заговорив про нові санкції проти росії.

Так, у Європейському союзі мають намір запровадити додаткові санкції. У зв’язку з цим проведуть засідання Європейської Ради 6 квітня.

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Про те, які сфери попадуть під обмеження, поки не розголошується, але з чуток, санкції можуть затронути імпорт та експорт авіапалива.

За даними джерел CNBC, новий пакет європейських санкцій, ймовірно, обмежить лізинг літаків, а також імпорт та експорт виробів із сталі та предметів розкоші.

Крім того, деякі країни мають намір повністю ізолюватися від росії. У найближчі кілька діб Польща, Латвія, Литва та Естонія розпочнуть процес повної транспортної ізоляції від росії. Кордони з росії та бБілоруссю будуть повністю закриті, внаслідок чого автосполучення та всі транспортні перевезення стануть неможливими.

Що стосується ембарго на енергоносії, то поки що все неоднозначно.

Новий пакет санкцій може включити обмеження проти нафти та вугілля, але не всі країни готові підтримати повну заборону російського імпорту, тому ЄС обговорює альтернативний варіант.

Так, міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок виступила проти запровадження ембарго на постачання російського газу, незважаючи на черговий виток загострення.

"Якби повне ембарго зупинило б цю війну, то тоді б ми це негайно зробили", — наводить слова глави МЗС видання Welt.

У свою чергу, Польща відкрито назвала Німеччину країною, яка не дає ЄС посилити санкції проти росії.

"Будь-який читач стенограми чудово знає, що Німеччина є головним гальмом санкцій", — заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

У США заявили, що нові санкції проти росії оголосять вже цього тижня. Як заявив радник президента США Джейк Салліван, Вашингтон погоджує із союзниками та партнерами точні параметри нових санкцій.

Як повідомляють джерела, наближені до Білого дому, США скасували свій дозвіл на оплату боргу з заарештованих рахунків росії. Таким чином, президенту росії володимиру путіну доведеться вибирати: виснажувати неарештовані резерви, що залишилися, витрачати валютну виручку або ж визнати дефолт країни.

Зазначимо, що українська влада продовжує наполягати, що санкцій проти росії недостатньо. Щоб обрушити економіку росії та припинити вбивства українців, потрібне або пряме ембарго на всі енергоресурси, або непряме ембарго через закриття портів для товарів (85% нафти – танкери).

Також президент України Володимир Зеленський закликає партнерів активізуватись щодо передачі зброї для України.