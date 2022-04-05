У Заходу закінчуються способи покарати путіна

путіна порівнюють із диктаторами минулого

Після трагедії в Бучі та інших передмістях Києва, де від рук росіян загинули кілька сотень цивільних, на заході заговорили про посилення санкцій для росії. Але на зупинку "путінської кампанії злочинів" у короткостроковій перспективі вже не розраховують.

Про це пише CNN. Журналісти зазначають, що всі заходи Заходу можуть вплинути на довгостроковий перебіг війни, але не можуть урятувати мирних жителів зараз.

Чому кроки Заходу не діють

Санкції проти росії, ізоляція на різних рівнях не зупиняють лідера рф і його не турбує ризик суду. Шанси на це малі, вважають журналісти, оскільки має надійний політичний стан. Змінити це можуть лише різкі політичні зміни у росії.

Можливості західних країн для військової допомоги обмежені і не можуть бути реалізовані в Україні через "ймовірну силу арсеналу російського лідера" та його "найбільшого у світі запасу ядерних боєголовок".

Санкції проти олігархів та економіки Росії не змогли стримати агресора, як не лякають путіна та втрати в лавах його армії. І якщо мета путіна полягає у знищенні якомога більшої частини України, пишуть на CNN, це може бути його збоченим успіхом, щоб створити картинку "перемоги". Санкції Заходу засновані на більш логічному погляді на інтереси росії на світовій арені.

"Путін створює новий жахливий спектакль для 21-го століття — диктатора, якого неможливо стримати ", — пишуть журналісти, порівнюючи путіна з Гітлером та Сталіним.

Що робити з путіним та росією

Журналісти бачать потенціал для санкційного удару по росії з Європи. У Франції вже підтримали заборону на експорт вугілля та нафти з росії в ЄС, але багато країн можуть на це не піти. Зокрема — Германія через брак енергії та ризик сплеску інфляції.

"Такий крок, безперечно, сприяв би скороченню фінансування війни в Україні", — сказано в матеріалі.

Раніше Телеграф писав, що звірства росіян в Україні вже похитнули навіть такого прихильника помірного стримування як німецького канцлера Олафа Шольца. Свою підтримку Україні вже висловили у Великій Британії та Польщі.