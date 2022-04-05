Названо дату запровадження нових жорстких санкцій ЄС проти росії

Це може статися вже завтра

Міністерство закордонних справ Франції у середу, 6 квітня, планує погодити новий пакет жорстких санкцій Європейського союзу проти російської федерації.

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Вказану інформацію в ефірі радіо RFI оприлюднив державний секретар МЗС Франції Клемана Бона.

"Європейський Союз, швидше за все, ухвалить новий пакет санкцій проти росії після повідомлень про вбивства мирних жителів на півночі України російськими військовими. Нові санкції, ймовірно, будуть ухвалені завтра", — заявив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що країни Євросоюзу планують п’ятий пакет санкцій проти росії, в рамках якого крім введення нових обмежень, величезний блок закриватиме виявлені за останній місяць лазівки для обходу санкцій російською федерацією.

Також варто нагадати, що українська влада продовжує наполягати на ще більшій кількості санкцій проти країни-агресора та наголошує на тому, що пакетів, які вже були введені Заходом наразі недостатньо.