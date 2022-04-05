Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список

Разом з європейських країн було відіслано понад 370 дипломатів з рф

Європейські країни одна за одною складають списки співробітників дипломатичної місії рф, які підлягають висилці — найближчими днями російські дипломати вирушать додому. Причинами висилки на тлі серйозної ситуації з безпекою в Європі називають агресивну політику президента рф володимира путіна проти України, звірства російських військовослужбовців під Києвом, шпигунство, незаконна розвідувальна діяльність.

"Телеграф" склав список усіх країн Європи, які заявили про рішення відіслати російських дипломатів назад на батьківщину.

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Хто відсилає російських дипломатів — список країн

Польща – 45 дипломатів

Ситуація між росією та Польщею на тлі війни з Україною загострюється дедалі більше. 23 березня стало відомо, що 45 російських дипломатів вирушать додому із Польщі. Їм усім пред’явлені підозри у шпигунстві, що передбачає їхню висилку з країни.

У Москві вже прийняли рішення у відповідь — "на принципі взаємності" з росії будуть вислані польські дипломати.

Німеччина — 40

Франція — 35

До рішення про висилку російських дипломатів у Німеччині дійшли через звірячі вбивства людей на Київщині, які чинила російська армія. 4 квітня видання Spiegel повідомило, що ФРН відсилає 40 співробітників російського посольства. Їм сказали залишити країну протягом 5 днів.

У Франції також вирішили вислати із країни низку російських дипломатів, діяльність яких, на думку влади, суперечить інтересам безпеки країни.

Словаччина — 35

30 березня Словаччина ухвалила рішення щодо скорочення кількості членів російської дипломатичної місії в країні на 35 осіб.

Італія — 30

Данія — 15

5 квітня стало відомо, що уряди Данії та Італії ухвалили рішення про висилку російських дипломатів зі своїх територій. Міністр закордонних справ Данії Еппе Куфуд після позачергового засідання Ради із зовнішньої політики повідомив, що 15 російських дипломатів протягом 14 днів мають покинути країну. Про висилку 30 російських дипломатів повідомив і уряд Італії.

Іспанія — 25

Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів через загрозу нацбезпеці, а також ситуацію, що спостерігається у містах Буча та Маріуполь.

Бельгія — 21

Нідерланди — 17

Про рішення Бельгії відіслати 21 російського дипломата стало відомо ще 29 березня. У заяві бельгійського міністра закордонних справ Софі Вільмес зазначається, що всі ці особи займалися шпигунством на користь росії і становлять загрозу національній безпеці.

Рішення влади Бельгії було прийнято в координації з урядом Нідерландів, яке оголосило про висилку на батьківщину 17 співробітників дипмісій росії.

Болгарія — 10

Литва — 10 і вислала посла рф

Латвія — 13 і вислала посла рф

Естонія — 14

18 березня всі чотири країни Болгарія, Литва, Латвія та Естонія вирішили надіслати російських дипломатів. Так, у МЗС Болгарії повідомили, що співробітники посольства росії "вели діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини". Тобто йдеться про підозру у розвідувальній діяльності.

У Литві пояснили, що таке рішення було ухвалено на знак солідарності з Україною, яка постраждала від російської агресії. В Естонії заявили, що дипломати підривали безпеку Естонії та поширювали пропаганду, яка виправдовує дії російської армії.

Словенія — 33

5 квітня Словенія оголосила про видворення з країни російських дипломатів, які звинувачуються у шпигунстві. Було вирішено вислати із країни одразу 33 російських дипломатів.

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Північна Македонія — 5

Ірландія — 4

Швеція — 3

Чехія — 1

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності.