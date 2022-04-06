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Російським солдатам-дезертирам хочуть давати притулок у ЄС: гучна пропозиція

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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російський військовослужбовець Новина оновлена 06 квітня 2022, 15:47
російський військовослужбовець

Представники іноземних країн обурені злочинами російських солдатів у мирних містах та селах України

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що країни Європейського союзу мають подумати над тим, як надати притулок російським солдатам, які бажають дезертувати з поля бою в Україні.

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Про це він сказав під час виступу з парламентської трибуни у середу, 6 квітня.

У своєму зверненні до парламентарів Мішель заявив, що обурений злочинами, які були скоєні російськими солдатами проти мирних жителів Київщини та інших населених пунктів України та закликав окупантів скласти зброю та перестати коритися злочинним наказам:

"Якщо ви не хочете брати участь у вбивстві своїх українських братів і сестер, якщо ви не хочете бути злочинцем, киньте зброю, припиніть воювати, залиште поле бою."

Окрім цього, чиновник додав, що замість "безславної загибелі" або отримання довічного тавра військового злочинця, російським солдатам краще переходити на бік української армії, що дозволить в подальшому отримати прихисток у благополучній Європі замість "нетверезої глибинки у рф".

Звернення президента Європейської ради

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українській розвідці вдалося дізнатися про те, що серед персоналу однієї з "найпотужніших армій світу" назріває бунт: люди скаржаться на відсутність зарплат, а представники профспілкок погрожують бунтом та зверненням до верховного суду роcії.

Теги:
#ЄС #Росія #Війна #Дезертирство #Військовий
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