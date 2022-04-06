У ЄС показали, як мало коштів дають Україні порівняно з росією: різниця величезна
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ЄС також розглядає введення ще одного пакету санцій проти рф
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що країни блоку повинні надавати Україні більше зброї через війну з росією.
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Про це він повідомив під час свого чергового виступу перед парламентарями, — пише "ЄП".
За слова Борреля, на території української держави російська армія систематично вчиняє величезну кількість військових злочинів та звернув увагу присутніх на те, що допомога, яку отримує Україна, незрівнянна в порівнянні із сумами, які росія отримує від Європи за енергопостачання.
"Ми повинні продовжувати озброювати Україну. Потрібно менше оплесків і більше допомоги… 1 мільярд євро — це те, що ми платимо путіну щодня за енергію, яку він нам постачає. З початку війни ми дали йому 35 мільярдів євро… Порівняйте це з 1 мільярдом євро, яке ми дали Україні у вигляді озброєнь", — сказав глава дипломатії ЄС.
Окрім цього, він додав, що Європейський Союз планує впровадити новий жорсткий санкційний пакет проти росії, але поки що він у розробці, адже потрібно вирішити кілька питань, які стосуються енергопоставок з рф.
Боррель також запевнив, що усі країни Європи повинні й надалі постачати озброєння до України.
"Війни виграються за допомогою зброї та економічного послаблення ворога", — додав він.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що адміністрація президента США Байдена заявила, що працюватиме із союзниками над передачею танків радянського виробництва для зміцнення української оборони на сході України.
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