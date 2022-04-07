"Російської нафти більше не буде": Китай побоюється купувати "чорне золото" у росії — ЗМІ

Санкції Заходу проти росії діють і на Китай

Державні нафтопереробні заводи Китаю стали уникати нових угод з росією з придбання нафти через санкції, що вводяться Заходом, незважаючи на те, що росія пропонує хорошу знижку на свої нафтопродукти.

Про це повідомляє в середу, 6 квітня, агентство Reuters із посиланням на поінформовані джерела.

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Зокрема, такі компанії, як Sinopec, CNOOC, PetroChina та Sinochem не стали закуповувати російську нафту з постачанням у травні.

"Держпідприємства виявляють обережність, оскільки їхні дії можуть бути розцінені як дії уряду Китаю, і жодне з них не хоче, щоб його виділяли як покупця російської нафти", — сказало один із джерел.

Джерела агентства очікують, що китайські державні компанії дотримуватимуться своїх довгострокових та існуючих контрактів на постачання російської нафти, але уникатимуть нових спотових угод.

Reuters пише, що Unipec, торговельний підрозділ Sinopec та провідний покупець російської нафти, останніми тижнями на регулярних внутрішніх нарадах попереджав свої команди про ризики роботи з російською нафтою.

"Ідея і тон зрозумілі — контроль ризиків та дотримання вимог важливіші за прибутки", — сказало один із джерел, поінформоване про зустрічі. "Хоча російська нафта продається з величезними знижками, є багато проблем, таких як страхування відвантаження та проблеми з платежами".

Інше джерело, яке володіє нафтопереробним заводом, який регулярно переробляє російську нафту, сказало, що його завод отримав від Unipec вказівку знайти заміну російскій сировині для підтримки нормальної роботи.

"Крім поставок, які прибули в березні і повинні прибути у квітні, російської нафти більше не буде", — сказало це джерело.

Раніше влада України закликала країни Заходу запровадити пряме ембарго на всі енергоресурси, що продаються російською федерацією.