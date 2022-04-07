Всесвітньо відомий рокер пожартував щодо війни в Україні: відповіді прилетіли швидко

Музикант запропонував "попросити Росію напасти на Вірменію".

Соліст американського гурту System of a Down Серж Танкян, який за походженням вірменин, встряв у скандал через невдалий жарт на тему війни.

Відповідний допис з'явився у Twitter-акаунті музиканта у середу, 6 квітня.

Танкян запропонував попросити росіян, щоб ті напали на Вірменію, а Захід після цього надав країні озброєння та гроші. Користувачі мережі побачили в цьому натяк на ситуацію в Україні, на яку Росія пішла війною, а Захід у відповідь підтримав нашу країну зброєю та матеріально.

"Можливо, нам варто переконати Росію напасти на Вірменію, щоб Захід дав нам зброю та гроші для боротьби з Азербайджаном та Туреччиною", – написав він.

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Твіт фронтмена гурту System of a Down шокував як користувачів України, так і громадян інших держав. За такий "жарт" у коментарях Танкяну почали надсилати фото злочинів російської армії в Україні, а Вірменію, яка воює з Азербайджаном, порівняли з Росією. Крім того, Сержа запросили відвідати Бучу, Ірпінь, Гостомель, де після росіяни закатували та вбили сотні людей просто так.

Ось деякі з коментарів розлючених громадян:

Чи відповідає Азербайджан за воєнні злочини, як-от Буча, Гостомель Бородянка та Ірпінь?

Азербайджан напав на Вірменію? Навіщо потрібна зброя для боротьби з Азербайджаном і Туреччиною?

Є лише одна невелика різниця, Україна бореться проти агресії на своїх міжнародно визнаних землях, Вірменія воювала на територіях Азербайджану і не захищала, а атакувала і окупувала визнані території сусідньої країни. Вірменія=Росія.

Пане Танкян, відвідайте Бучу, Бородянку, Ірпінь – це (були) гарні міста під Києвом. І тільки потім, коли побачите, поговоріть з місцевими, і дозвольте собі щось написати по справі.

Варто зазначити, що за добу жодних вибачень за таку заяву від Сержа Танкяна не було. Він ніяк не прокоментував свій невдалий жарт.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що скандальний російський актор-пропутініст Іван Охлобистін нарешті визнав, що росіяни та їх армія — це орки.