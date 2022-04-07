"Це питання життя чи смерті": українці на Кіпрі мітингували під парламентом (ексклюзивні фото та відео)

Акція на підтримку України перед парламентом Кіпру відбулася 7 квітня

Українці, які проживають на Кіпрі, продовжують активно підтримувати свою Батьківщину і виходити на мітинги на підтримку України. Так, у четвер, 7 квітня, у столиці Кіпру Нікосії відбувся великий мітинг. Українці, які зараз проживають у Лімасолі, Ларнаку, Пафосі та інших містах Кіпру, зібралися, щоб вшанувати пам’ять загиблих в Україні мирних жителів, а також закликати кіпрську владу допомогти Українській державі. Люди були з українськими прапорами та плакатами.

Мітинг був приурочений до виступу президента України Володимира Зеленського в парламенті Кіпру.

У своєму зверненні Зеленський висловив подяку владі Кіпру за рішення про недопуск російських військових кораблів до портів, а також за надання фінансової та гуманітарної допомоги Україні, за ухвалену кіпрським парламентом резолюцію на підтримку України.

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Після виступу президента мітингувальники оголосили хвилину мовчання, під час якої люди лягли на землю з плакатами на тілах – "Я Буча", "Я Ірпінь", "Я Маріуполь", "Я Чернігів", "Я Харків", "Я Гостомель" — тих міст, які найбільше постраждали і продовжують страждати від звірств російських окупантів.

"Ми продемонструємо депутатам і всім кіпріотам, чому посилення підтримки України — це питання життя чи смерті. Ми прагнемо посилення санкцій проти росії до максимального рівня та заборони проведення російських мітингів на підтримку війни. Від нашої активності залежить сила підтримки урядом Кіпру України у війні з рф", — заявили організатори акції.

Телеграф закликає українців по всьому світу виходити на мітинги та акції, щоб привернути увагу влади, а особливо простих мешканців різних країн до війни на знищення, яку веде росія проти України та її мешканців. Українці! Вимагайте допомоги вашої Батьківщини та тиску на росію через її злочинну війну проти України! Світ повинен знати і реагувати на звірства та злочини проти людяності, які здійснюються в центрі Європи в XXI столітті!

Нагадаємо, що депутати Європарламенту в ухваленій 7 квітня резолюції закликали до додаткових санкційних заходів щодо росії, включаючи "негайне повне ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу".

Також 7 квітня Генеральна асамблея ООН виключила росію з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 країни, серед них несподівано опинилися Сербія та Угорщина.

Як відомо, у самій Росії відмовляються визнавати криваві розправи своїх солдатів над мирними українцями, називаючи всі фото- та відеодокази звірств "злочинними провокаціями" українських "радикалів".