В Японії внесли "Азов" до списку терористів, проте швидко виправились

Йдеться про довідник з міжнародного тероризму за 2021 рік

Агенція національної безпеки Японії прибрала зі свого списку терористичних організацій за 2021 рік окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов". У відомстві офіційно вибачилися та заявили, що "азовці" потрапили до переліку терористів випадково.

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Вказану інформацію у суботу, 9 квітня, повідомив портал "24 канал", посилаючись на японські відомства.

"Ми вирішили видалити наведений вище опис з "Довідника з міжнародного тероризму 2021" на нашому сайті, щоб запобігти поширенню інформації, яка відрізняється від фактів", – зазначається в тексті повідомлення.

Окрім офіційного вибачення Японія заявила, що категорично заперечує інформацію щодо визнання українського полку "Азов" неонацистською організацією та наголосила, що відповідний опис окремого загону українських спецпризначенців був виключно у японському довіднику з міжнародного тероризму за 2021 рік.

У відомстві також підтвердили, що упродовж останнього часу кілька медіапорталів насправді поширювали неправдиву інформацію стосовно того, що японські розвідники визнали українських "азовців" неонацистською організацією.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що японська влада вирішила піти на загострення відносин із росією на офіційному рівні. Відтепер Токіо називатиме чотири острови на Курилах окупованими російською федерацією.