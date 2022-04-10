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Канцлер Австрії після візиту до Зеленського їде до путіна: що відомо

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Карл Негаммер Новина оновлена 10 квітня 2022, 19:22
Карл Негаммер

Карл Негаммер їде до путіна у москву

Після поїздки до президента України Володимира Зеленського канцлер Австрії Карл Негаммер планує наступний візит: метою є президент рф путін.

Про це стало відомо у неділю, 10 квітня. Сама подорож запланована на понеділок.

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Поїздку було погоджено з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. За словами джерел, близьких до канцлера, Негаммер каже, що хоче діяти як "будівельник мостів" та "випробувати все, щоб хоч трохи наблизитися до миру". Для цього потрібні не лише телефонні дзвінки, а й особисті візити.

Раніше Володимир Зеленський подякував канцлеру Австрії за візит. З огляду на очікуваний наступ російських військ на сході країни глава української держави заявив на спільній пресконференції: "Це буде важкий бій, але ми віримо у свою перемогу".

Негаммер наголошував, що розв'язана росією війна "цілком неприйнятна" для Австрії.

На фото - Негаммер та Зеленський
На фото - Негаммер та Зеленський

Раніше "Телеграф" повідомляв, що візит прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва 9 квітня став несподіванкою для багатьох українців. Нагадаємо, що Британія є одним з основних наших помічників у війні проти росії. Борис Джонсон пообіцяв, що Британія й надалі посилюватиме санкційний тиск на росію, а нові обмеження вводитимуться щотижня.

Також прем’єр-міністр Британії публічно заявив, що британці мають намір надіслати Україні додаткову партію потужного озброєння на мільярди гривень.

Теги:
#Росія #Путін #Австрія
Карл Негаммер
Світ
Канцлер Австрії після візиту до Зеленського їде до путіна: що відомо
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