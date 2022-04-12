Розслідування йде: як відреагували у світі на хіматаку у Маріуполі

В світі вкотре здивовані вчинкам рф

У Маріуполі, де досі залишаються десятки тисяч мирних громадян та українські захисники, росіянами було застосовано хімічну зброю. Про це заявили одні з маріупольських військових — полк "Азов". Речовину скинули з безпілотника, повідомляється про трьох постраждалих серед військових.

"Телеграф" нагадує, що раніше світова спільнота говорила, що відповість на застосування в Україні хімічної зброї.

У Пентагоні повідомлення перевіряють, поки не підтвердили. Але при цьому прес-секретар Міністерства оборони Джон Кірбі заявив, що у США стурбовані тим, що росія може застосувати в Україні сльозогінний газ у поєднанні з отруйними речовинами.

У Великій Британії глава МЗС Ліз Трасс також зазначила, що інформація перевіряється, але використання такої зброї стало б ескалацією конфлікту і що режим путіна і він сам буде притягнутий до відповідальності.

Австралія також відреагувала на можливе застосування рф хімічної зброї. Глава МЗС Маріс Пейн назвала це не лише грубим порушенням міжнародного права, а й ще "одним свідченням абсолютного порушення президентом путіним та росією кожної окремої цінності та кожного заснованого на правилах аспекту глобального порядку". В Австралії також перевіряють повідомлення за своїми джерелами.

Світові ЗМІ також попереджають про жахливість хімічної зброї. "Люди страждають" — пише британська газета "Експрес" про Маріуполь.

Жах "хімічної зброї", коли путін скидає "отруйну речовину" на місто — "Люди страждають"

Португальська преса: "Чи використала росія хімічну зброю при нападі на Маріуполь? Великобританія проводить розслідування"

Німецька преса: "У Маріуполі ймовірно застосували хімзброю"

Про можливість застосування хімічної зброї в Маріуполі безпосередньо заявляли в російських ЗМІ представники окупаційних властей ОРДЛО.

Нагадаємо, у зв’язку з небезпекою українське МОЗ випустило низку рекомендацій залежно від виду застосованої хімічної зброї. "Телеграф" також публікував інформацію про зарине — отруйну речовину, яка застосовувалася під час російської кампанії в Сирії.