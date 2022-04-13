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Макрон знову захотів подзвонити путіну і Зеленському: про що говоритимуть

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Емманюель Макрон Новина оновлена 13 квітня 2022, 10:28
Емманюель Макрон

За словами Макрона, він багато часу приділяє українській темі

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у найближчі дні планує знову поспілкуватися телефоном із російським лідером володимиром путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

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Вказану інформацію французький президент оприлюднив у середу під час ефіру на телеканалі "France 2", — передає "ТАСС".

"Найближчими днями я знову переговорю телефоном з президентом України Володимиром Зеленським і з лідером росії володимиром путіним", — повідомив Макрон, який наразі готується до другого терміну на президентських виборах у Франції.

Також він додав, що докладе "максимум зусиль, щоб зберегти здатність зупинити ці бойові дії" та обговорить деескалацію в українських регіонах.

Варто відзначити, що президент Франції Еммануель Макрон вже неодноразово проводив телефонні розмови із кривавим диктатором російської федерації та закликав до вирішення конфлікту з Україною мирним шляхом, припинивши бойові дії на українських землях, проте поки що всі заклики французького лідера були безуспішними.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція готова стати однією з держав-гарантів безпеки України, згідно з новим міжнародним договором, який на переговорах у Стамбулі 29 березня обговорювали представники української та російської сторін.

Теги:
#Путін #Війна #Зеленський #Дзвінок #Макрон
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