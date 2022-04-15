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"Світловий щит": в Ізраїлі успішно випробували бойовий лазер (відео)

Автор
Дмитро Іщенко Дмитро Іщенко
Дата публікації
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Експериментальна лазерна протиракетна система Новина оновлена 15 квітня 2022, 02:26
Експериментальна лазерна протиракетна система

Випробувана лазерна система здатна збивати ракети, БПЛА та мінометні снаряди

Міноборони Ізраїлю 14 квітня опублікувало відео випробувань протиракетної системи "Світловий щит", яка здатна вражати ракети, безпілотні літальні апарати та мінометні снаряди на дальності до 10 кілометрів та покликана доповнити вже наявну систему "Залізний купол".

Про це повідомляє ізраїльське видання The Times of Israel.

"Використання лазера — це "фактор, який змінює правила гри": технологію легко використовувати, вона довела економічну доцільність", — наводить видання слова керівника управління військових досліджень та розробок Міноборони Ізраїлю бригадного генерала Яніва Ротема.

За даними газети, випробування проходили у березні цього року у пустелі Негєв на півдні Ізраїлю.

На відео, опублікованому міністерством, можна побачити, як лазерна система перехоплює ракету, мінометну міну та безпілотник.

"Міністерство вже кілька років тестує систему захисту на основі лазера, минулого року збивши з її допомогою безпілотник. Нещодавні випробування були першими успішними проти інших загроз, включаючи некеровані снаряди та протитанкові керовані ракети. (Останнє не було показано на кадрах, опублікованих міністерством)", — йдеться у замітці.

Випробування бойового лазера

"Прикладаються всі зусилля, щоб система запрацювала якнайшвидше і дозволила створити ефективний, недорогий та інноваційний захист", — заявив у середу міністр оборони Бені Ганц.

Також у замітці зазначається, що лазерна установка призначена не для заміни "Залізного куполу" або інших ізраїльських систем ППО, а для їх доповнення — збивати дрібніші снаряди і залишати більші для надійніших ракетних батарей.

Як повідомлялося, на початку квітня США провели успішне випробування гіперзвукової ракети.

Теги:
#Ізраїль #ППО #Система ПРО #Випробування #Бойовий лазер #Світловий щит
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