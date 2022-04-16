Є рекорд! Розробник "Байрактару" похвалився досягненням БПЛА з українським двигуном

Технологи відзначають витривалість такої техніки

Турецький бойовий безпілотник Bayraktar Akinci B встановив новий рекорд висоти під час чергового випробувального польоту, спрямованого на виявлення його можливостей. Український двигун, на якому працює БПЛА, допоміг піднятися на 35 тисяч футів над землею.

Про це у своєму Twitter повідомив голова компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар.

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За його словами, безпілотник добре справляється з поставленими перед ним завданнями та здатний залишатися непомітним для ворожих систем ППО, які працюють на середню та малу дистанцію.

На відео Сельчук Байрактар частково показав процес польоту Akinci.

Варто зазначити, що Akinci B вдалося піднятися на висоту близько 10,7 км (у перекладі на звичну для українців міру вимірювань). Загалом вважається, що цьому безпілотнику судилося перевершити свого "старшого брата" Bayraktar TB2, який українська армія вже має на озброєнні. Максимальна вага, яка здатна підняти такий апарат, дорівнює 4500 кг, а найбільша швидкість — 360 км/год.

Додамо, що всередині турецько-української пташки знаходяться двигуни Аі-450, які виготовляються підприємствами "МоторСіч" та "Івченко-прогрес".

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Існує багато міфів про Байрактар, які треба активно розвінчувати Аналітик "InformNapalm" Антон Павлушко проаналізував, як і чому безпілотник Bayraktar TB2 використовують українські війська.

Нагадаємо, що багато українців за час війни були підкорені точністю та потужністю роботи "Байрактарів", через що розробникам програми "Дія" довелося навіть додати нову функцію. Тепер кожен охочий може спробувати себе у ролі віртуального оператора безпілотника, щоб знищити колону російської техніки.