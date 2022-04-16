Рус

Є рекорд! Розробник "Байрактару" похвалився досягненням БПЛА з українським двигуном

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
440
Турецько-українська пташка чудово витримала випробувальний політ Новина оновлена 16 квітня 2022, 10:29
Турецько-українська пташка чудово витримала випробувальний політ

Технологи відзначають витривалість такої техніки

Турецький бойовий безпілотник Bayraktar Akinci B встановив новий рекорд висоти під час чергового випробувального польоту, спрямованого на виявлення його можливостей. Український двигун, на якому працює БПЛА, допоміг піднятися на 35 тисяч футів над землею.

Про це у своєму Twitter повідомив голова компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар.

Надійне джерело новин про війну – підпишись на наш Telegram

За його словами, безпілотник добре справляється з поставленими перед ним завданнями та здатний залишатися непомітним для ворожих систем ППО, які працюють на середню та малу дистанцію.

На відео Сельчук Байрактар частково показав процес польоту Akinci.

Варто зазначити, що Akinci B вдалося піднятися на висоту близько 10,7 км (у перекладі на звичну для українців міру вимірювань). Загалом вважається, що цьому безпілотнику судилося перевершити свого "старшого брата" Bayraktar TB2, який українська армія вже має на озброєнні. Максимальна вага, яка здатна підняти такий апарат, дорівнює 4500 кг, а найбільша швидкість — 360 км/год.

Додамо, що всередині турецько-української пташки знаходяться двигуни Аі-450, які виготовляються підприємствами "МоторСіч" та "Івченко-прогрес".

Нагадаємо, що багато українців за час війни були підкорені точністю та потужністю роботи "Байрактарів", через що розробникам програми "Дія" довелося навіть додати нову функцію. Тепер кожен охочий може спробувати себе у ролі віртуального оператора безпілотника, щоб знищити колону російської техніки.

Теги:
#Україна #Рекорд #Туреччина #Безпілотник #БПЛА #Байрактар #Bayraktar TB2 #Bayraktar Akıncı
Британці навчають українську тероборону
Україна
В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Британці навчають українську тероборону
В Україну повернулися знамениті британські десантники — The Times
Дата публікації
Категорія
Ядерна зброя рф
Чи застосує росія ядерну зброю: в Україні оцінили рівень загрози
Дата публікації
Категорія
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
"Друга армія світу" фактично веде війну проти цивільного населення — голова Харківської ОВА Синєгубов
Дата публікації
Категорія
Лінія берега України буде укріплена ще краще
США думають над передачею Україні нового виду ракет: виявляється, потрібні
Дата публікації
Категорія
Війна в Україні триває ось уже 52 дні
Війна — день 52: окупанти вже втратили понад 20 тисяч солдатів і мстять за це мирним містам України