Світу загрожує катастрофа та голод: в ООН закликають міжнародну спільноту зняти російську блокаду з портів України

Україна може зібрати врожай, який допоможе нагодувати голодуючих, але не зможе доставити його через росію

Морська блокада, яку російська федерація влаштувала Україні в Чорному морі, може спровокувати глобальну продовольчу катастрофу, яка призведе до голоду, масової міграції та політичної нестабільності у всьому світі.

Про це заявив виконавчий директор Світової продовольчої програми ООН Девід Бізлі, пише New York Times.

За словами Бізлі, українські фермери все ще можуть зібрати врожай, який допоможе нагодувати голодуючих у світі, якщо війна припиниться зараз, але це нічого не дасть, якщо українські порти та чорноморські морські шляхи залишаться заблокованими.

Виконавчий директор попередив, що нестача продовольства на світовому ринку та подальший різкий стрибок цін на продовольство може означати катастрофу для бідних країн.

"У вас буде гострий дефіцит, смерть та голод. У вас буде дестабілізація кількох народів і у вас буде масова міграція", – сказав він.

В ООН зазначають, що у звичайний рік завдяки Україні вдається нагодувати 400 мільйонів людей у всьому світі, але зараз ланцюжок поставок порушено війною, і українські порти не можуть нормально працювати.

Бізлі зазначив, що проблема глобального постачання продовольства полягає в тому, щоб тримати відкритими порти: Одеса, Чорноморськ, Південний та Миколаїв на узбережжі Чорного моря, які знаходяться в Україні, але не функціонують через росію.

"Саме тут має втрутитися міжнародна спільнота та ухвалити дуже серйозні рішення щодо захисту портів у гуманітарних цілях та відкриття портів для всього світу, тому що весь світ заплатить ціну, якщо ми не відкриємо порти", – заявив виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Як повідомлялося, після початку широкомасштабної війни проти України флот росії почав використовувати в Чорному морі безконтрольні морські міни, що дрейфують і вже були виявлені біля берегів Туреччини та Румунії.