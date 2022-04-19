росія планувала вторгнення до Білорусі та придушення протестів — з’явилися докази

Одним із доказів підготовки рф до військової агресії проти білорусів є "Легенда к замыслу"

Отримані військовою розвідкою України документи свідчать про підготовку російської армії до вторгнення та захоплення території Білорусі.

Про це повідомляється 19 квітня у Telegram-каналі Головного управління розвідки МОУ.

Чому росії не виграти війну проти України?

Вдертися до Білорусі та придушити народні протести у кремлі планували після фальсифікацій президентських виборів у Білорусі у 2020 році. Одним із доказів підготовки росії до військової агресії проти сусідньої країни є "Легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи".

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Сама окупація Білорусі планувалася з метою запобігання втягуванню росії "в Європейському континентальному районі в регіональну або широкомасштабну війну з країнами — членами НАТО на Заході".

Раніше повідомлялося про те, що Білорусь загрожує сусіднім країнам військовою агресією, а саме Литві, Латвії та Польщі. Держсекретар Ради безпеки країни Олександр Вольфович заявив, що на території країн Балтії та Польщі навмисно збільшується кількість військових та озброєння, а це нібито загрожує безпеці територіальної цілісності Білорусі.

Раніше повідомлялося, що певні підрозділи збройних сил Білорусі продовжують проводити планові заходи бойової підготовки на українсько-білоруському кордоні у Брестській та Гомельській областях.