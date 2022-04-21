Шольц може поплатитися посадою через відмову Україні: що відомо

Невдоволення таким рішенням канцлера наростає як усередині коаліції, так і в опозиції

Німецькому канцлеру Олафу Шольцу загрожує відставка після відмови постачати Україні важку зброю. Вже на наступному тижні лідери коаліції можуть запустити процедуру щодо оголошення недовіри високоппоставленому чиновнику.

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Вказану інформацію оприлюднило видання Spiegel.

Згідно з наявними відомостями, через нерішучість німецького канцлера у військовій допомозі для України у боротьбі з російськими загарбниками, ОЛаф Шольц може позбутися займаної посади вже найближчим часом. На наступному тижні лідери опозиційного блоку "Християнсько-демократичного" та "Християнсько-соціального" союзів (ХДС/ХСС) планують внести на розгляд проєкт резолюції, який стосуватиметься постачання важкої зброї для України при умові, що цього не зробить сам канцлер.

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Окрім того, зазначається, що резолюція від німецького ХДС має можливість отримати необхідну кількість голосів для відставки Шольца, адже представники самої коаліції з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, підтримують постачання важкого озброєння Києву.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у бундестазі", — йдеться в тексті видання.

Варто нагадати, що раніше німецьке видання "Bild" повідомило про те, що за наказом канцлера Шольца Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України, викресливши з нього важку збою у вигляді танків "Leopard", БТРів "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Незважаючи на рішення німецького уряду, інші країни Європи, зокрема Норвегія, вирішила знову допомогти Україні потужним озброєнням і вже передала українським військовослужбовцям чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів "Mistral" для протистояння загарбникам з росії.