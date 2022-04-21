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Шольц може поплатитися посадою через відмову Україні: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Олаф Шольц Новина оновлена 21 квітня 2022, 13:08
Олаф Шольц

Невдоволення таким рішенням канцлера наростає як усередині коаліції, так і в опозиції

Німецькому канцлеру Олафу Шольцу загрожує відставка після відмови постачати Україні важку зброю. Вже на наступному тижні лідери коаліції можуть запустити процедуру щодо оголошення недовіри високоппоставленому чиновнику.

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Вказану інформацію оприлюднило видання Spiegel.

Згідно з наявними відомостями, через нерішучість німецького канцлера у військовій допомозі для України у боротьбі з російськими загарбниками, ОЛаф Шольц може позбутися займаної посади вже найближчим часом. На наступному тижні лідери опозиційного блоку "Християнсько-демократичного" та "Християнсько-соціального" союзів (ХДС/ХСС) планують внести на розгляд проєкт резолюції, який стосуватиметься постачання важкої зброї для України при умові, що цього не зробить сам канцлер.

Окрім того, зазначається, що резолюція від німецького ХДС має можливість отримати необхідну кількість голосів для відставки Шольца, адже представники самої коаліції з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну, підтримують постачання важкого озброєння Києву.

"У цьому випадку позиція Шольца настільки сильно похитнеться, що йому фактично доведеться просити вотуму довіри, тобто забезпечити собі більшість у бундестазі", — йдеться в тексті видання.

Варто нагадати, що раніше німецьке видання "Bild" повідомило про те, що за наказом канцлера Шольца Німеччина вдвічі скоротила список озброєння для України, викресливши з нього важку збою у вигляді танків "Leopard", БТРів "Puma" та "Marder", БТР "Boxer", "Fuch".

Незважаючи на рішення німецького уряду, інші країни Європи, зокрема Норвегія, вирішила знову допомогти Україні потужним озброєнням і вже передала українським військовослужбовцям чергову партію переносних зенітних ракетних комплексів "Mistral" для протистояння загарбникам з росії.

Теги:
#Україна #Німеччина #Зброя #Олаф Шольц
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