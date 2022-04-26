Виїзд за кордон із дитиною з інвалідністю: кому дозволено та які документи потрібні

На період дії воєнного стану забороняється виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, водночас це обмеження не застосовуються до окремих категорій осіб

На момент дії воєнного стану на території України уряд вирішив частково спростити умови перетину кордону для осіб, які супроводжують дітей з інвалідністю.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Кому дозволено супроводжувати дітей з інвалідністю

Під час надзвичайного або воєнного стану супроводжувати дітей з інвалідністю під час виїзду за межі України можуть матір або батько, опікун, піклувальник, один чи обидва прийомні батьки або батьки-вихователі, які здійснюють відповідний супровід.

Які документи потрібні під час виїзду з України

документ, який підтверджує призначення соціальних виплат згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", де вказана категорія "дитина з інвалідністю",

довідка щодо отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, яка видається належним структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації або виконавчим органом місцевого самоврядування,

документ, який підтверджує потребу дитини з інвалідністю в індивідуальній програмі реабілітації, який був виданий лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу,

медичний висновок про дитину з інвалідністю (віком до 18 років), а також документ, яким підтверджуються родинний зв’язок (у разі здійснення супроводу матір’ю або батьком),

документ, який підтверджує відповідне повноваження особи, яка супроводжує дитину з інвалідністю (у разі здійснення супроводу опікуном, піклувальником, одним або обома прийомними батьками, батьками-вихователями).

Варто відзначити, що в рамках чинного українського законодавства супровід дітей з інвалідністю під час перетину українського кордону можуть також здійснювати рідні бабуся або дідусь, повнолітній брат або сестра (віком від 18 років), мачуха або вітчим, при умові, що вказані особи підлягають до переліку громадян, які звільнені від мобілізації. Це має підтверджуватися наявністю низки документів щодо дійсності родинних зв’язків із дитиною, яка має інвалідність.

Читайте також: Категорія Україна Правила перетину кордону під час воєнного стану: довідник для "виїзних" чоловіків В Україні розробили довідник про умови виїзду за кордон під час війни

Також варто наголосити, що перетин кордону для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю або інших громадян, які потребують систематичного догляду, і виїжджають за межі України спільно із супроводжуючою особою, можуть виїхати лише один раз з моменту введення на території України надзвичайного або воєнного стану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що для деяких українців уряд вирішив послабити умови перетину кордону. Мова йде про чоловіків призовного віку, які мають інвалідність і це підтверджено документально.