Німці "за", французи - не зовсім: як Захід бойкотує російські компанії

Західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з росії

В мережі з'явилися результати соціологічного опитування щодо настрою громадян західних країн стосовно питання виходу західного бізнесу з росії. респондентами стали жителі чотирьох країн: США, Великобританії, Німеччини та Франції.

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Відповідну інформацію в середу, 27 квітня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив колишній міністр Кабінету міністрів та співзасновник Monobank Денис Дубілет.

"Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!", — йдеться в тексті публікації.

Першим питанням, яке задавали респондентами було: "Наскільки уважно ви слідкуєте за новинами з України?".

Серед опитаних відповідь "уважно" або "дуже уважно дали:

у США — 60% громадян

у Великобританії — 64% громадян

у Німеччині — 72% громадян

у Франції — 64% громадян.

З відповідних даних, які вдалося отримати під час соцопитування, можна зробити висновок, що жителі європейських країн слідкують за подіями в Україні уважніше, аніж американці. Найбільш пильними виявилися німці.

На друге питання "Наскільки ви виступаєте проти вчинків росії?" опитані громадяни відповіли так:

у США — 72% опитаних відповіли " дуже сильно ",

", у Великобританії — 76% осіб,

у Німеччині — 70% опитаних громадян,

у Франції — 41% респондентів.

"Ми про це здогадувалися, але тут побачили наочно: для більшості французів, на відміну від інших трьох країн, "не все так однозначно". З іншого боку, я був приємно здивований підтримці німців", — підсумував Дубілет.

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Результати по третьому питанні щодо "потужності підтримки рішення компаній про вихід з росії" жителі чотирьох країн відповідали так:

Підтримують/Не підтримують

у США — 73% / 15%

у Великобританії — 73% / 18%

у Німеччині — 60% / 24%

у Франції — 42% / 42%.

Тут, на думку Дубілета, можна дійти висновку, що попри те, що жителі Німеччини підтримують Україну практично на тому ж рівні, як і жителі США та Британії, їх позиція все ж є більш "прагматичною".

Позиція французів щодо цього питання неприємно вразила організаторів опитування.

Останнім питанням, яке задавали жителям західних країн у підсумку стало таке: "Ви замислювались над тим, щоб бойкотувати продукцію компаній, які не виходять з росії? Так або ні?"

у США — 65% відповіли, що замислювалися. 35% — ні.

у Великобританії — 67% у співвідношенні до 33% респондентів,

у Німеччині — 54% осіб відповіли "так", 46% — "ні"

у Франції — 39% до 61% опитаних громадян.

Найбільш цікавим у проведеному дослідженні Дубілет вважає те, що західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з росії. У США та Великобританії таких громадян найбільше, найменше їх у Франції.

"Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості", — підсумував Дубілет.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські ліки все ще можна придбати в російських та Кримських аптеках. Зокрема, українська фарм-компанія "Фармак" продовжує продавати ліки росіянам.