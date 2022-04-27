Німці "за", французи - не зовсім: як Захід бойкотує російські компанії
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Західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з росії
В мережі з'явилися результати соціологічного опитування щодо настрою громадян західних країн стосовно питання виходу західного бізнесу з росії. респондентами стали жителі чотирьох країн: США, Великобританії, Німеччини та Франції.
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Відповідну інформацію в середу, 27 квітня, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив колишній міністр Кабінету міністрів та співзасновник Monobank Денис Дубілет.
"Ділюся з вами результатами соціологічного дослідження, яке ми замовили в рамках кампанії з бойкотування росії та провели кілька днів тому. Дуже цікаві!", — йдеться в тексті публікації.
Першим питанням, яке задавали респондентами було: "Наскільки уважно ви слідкуєте за новинами з України?".
Серед опитаних відповідь "уважно" або "дуже уважно дали:
- у США — 60% громадян
- у Великобританії — 64% громадян
- у Німеччині — 72% громадян
- у Франції — 64% громадян.
З відповідних даних, які вдалося отримати під час соцопитування, можна зробити висновок, що жителі європейських країн слідкують за подіями в Україні уважніше, аніж американці. Найбільш пильними виявилися німці.
На друге питання "Наскільки ви виступаєте проти вчинків росії?" опитані громадяни відповіли так:
- у США — 72% опитаних відповіли "дуже сильно",
- у Великобританії — 76% осіб,
- у Німеччині — 70% опитаних громадян,
- у Франції — 41% респондентів.
"Ми про це здогадувалися, але тут побачили наочно: для більшості французів, на відміну від інших трьох країн, "не все так однозначно". З іншого боку, я був приємно здивований підтримці німців", — підсумував Дубілет.
Результати по третьому питанні щодо "потужності підтримки рішення компаній про вихід з росії" жителі чотирьох країн відповідали так:
Підтримують/Не підтримують
- у США — 73% / 15%
- у Великобританії — 73% / 18%
- у Німеччині — 60% / 24%
- у Франції — 42% / 42%.
Тут, на думку Дубілета, можна дійти висновку, що попри те, що жителі Німеччини підтримують Україну практично на тому ж рівні, як і жителі США та Британії, їх позиція все ж є більш "прагматичною".
Позиція французів щодо цього питання неприємно вразила організаторів опитування.
Останнім питанням, яке задавали жителям західних країн у підсумку стало таке: "Ви замислювались над тим, щоб бойкотувати продукцію компаній, які не виходять з росії? Так або ні?"
- у США — 65% відповіли, що замислювалися. 35% — ні.
- у Великобританії — 67% у співвідношенні до 33% респондентів,
- у Німеччині — 54% осіб відповіли "так", 46% — "ні"
у Франції — 39% до 61% опитаних громадян.
Найбільш цікавим у проведеному дослідженні Дубілет вважає те, що західні покупці висловлюють готовність бойкотувати продукцію тих брендів, які не йдуть з росії. У США та Великобританії таких громадян найбільше, найменше їх у Франції.
"Я певен, що всі великі західні бренди також проводили схожі дослідження, і багато з них приймає рішення йти з росії в тому числі через такі настрої громадськості", — підсумував Дубілет.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські ліки все ще можна придбати в російських та Кримських аптеках. Зокрема, українська фарм-компанія "Фармак" продовжує продавати ліки росіянам.
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