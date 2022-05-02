Шольц назвав терміни відмови від російської нафти та газу

Повна відмова планується на літо поточного року

Європейський Союз планує відмовитись від російської нафти та газу вже до кінця року 2022 року.

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Відповідну інформацію у понеділок, 2 травня, оприлюднив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Російське вторгнення в Україну руйнує домівки, засоби до існування та саме життя українців. Я вже закликав президента Путіна раніше і роблю це знову зараз – припинити цю війну негайно", – прокоментував свою заяву німецький канцлер.

За словами Шольца, російська федерація порушила безліч норм міжнародного права, тож Європейський Союз спільно зі своїми трансатлантичними партнерами вимушений був впровадити проти неї безпрецедентні санкції. Наступним кроком ЄС стане повна відмова від енергоресурсів з країни-агресора вже улітку 2022 року.

"Цього літа ми припинимо імпортувати російське вугілля, поступово відмовимося від російської нафти до кінця року і різко скоротимо імпорт газу з росії", – підсумував Шольц.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше німецький канцлер Олаф Шольц виступив із заявою, в якій наголосив, що запровадження газового ембарго проти росії не призведе до завершення війни в Україні.