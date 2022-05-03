Папа Римський "здав" прем'єра Угорщини: той знає, коли має закінчитися війна

Франциск наголосив, що війна в Україні повинна закінчитись якомога швидше

Папа Римський Франциск заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в курсі подальших планів росії щодо повномасштабної агресії проти України. За словами угорського чиновника війна в Україні триватиме до 9 травня.

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Відповідну інформацію понтифік оприлюднив під час свого чергового інтерв'ю виданню "Corriere Della Sera".

Папа Римський наголосив, що, попри свої песимістичні переконання, дуже сподівається на швидке завершення бойових дій в Україні та наголосив, що необхідно робити усе можливе, аби все ж зупинити цю криваву війну.

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"Коли я зустрівся з Орбаном, він сказав мені, що росіяни мають план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так, щоб можна було також зрозуміти швидкість ескалації цих днів. Тому що тепер це не тільки Донбас, це Крим, це Одеса, це відлучення чорноморського порту в України, це все. Я песиміст, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", — розповів детальніше Франциск.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Франциск не полишає спроб вийти на контакт із кривавим лідером росії володмииром путіним. Ще у березні він відправив російському диктатору свою пропозицію щодо зустрічі з ним у москві, проте путін досі не відповів.