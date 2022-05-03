Рус

Папа Римський "здав" прем'єра Угорщини: той знає, коли має закінчитися війна

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1270
Папа Франциск Новина оновлена 03 травня 2022, 11:57
Папа Франциск

Франциск наголосив, що війна в Україні повинна закінчитись якомога швидше

Папа Римський Франциск заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в курсі подальших планів росії щодо повномасштабної агресії проти України. За словами угорського чиновника війна в Україні триватиме до 9 травня.

Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram

Відповідну інформацію понтифік оприлюднив під час свого чергового інтерв'ю виданню "Corriere Della Sera".

Папа Римський наголосив, що, попри свої песимістичні переконання, дуже сподівається на швидке завершення бойових дій в Україні та наголосив, що необхідно робити усе можливе, аби все ж зупинити цю криваву війну.

"Коли я зустрівся з Орбаном, він сказав мені, що росіяни мають план, що 9 травня все закінчиться. Я сподіваюся, що це так, щоб можна було також зрозуміти швидкість ескалації цих днів. Тому що тепер це не тільки Донбас, це Крим, це Одеса, це відлучення чорноморського порту в України, це все. Я песиміст, але ми повинні зробити все можливе, щоб зупинити війну", — розповів детальніше Франциск.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Папа Римський Франциск не полишає спроб вийти на контакт із кривавим лідером росії володмииром путіним. Ще у березні він відправив російському диктатору свою пропозицію щодо зустрічі з ним у москві, проте путін досі не відповів.

Теги:
#Папа Римський #Війна #Франциск #Віктор Орбан
лавров продовжує відстоювати свою правоту, навіть сперечаючись з Ізраїлем
Політика
Скандал через слова лаврова: МЗС рф не покаявся і "штурхнув" Ізраїль
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
лавров продовжує відстоювати свою правоту, навіть сперечаючись з Ізраїлем
Скандал через слова лаврова: МЗС рф не покаявся і "штурхнув" Ізраїль
Дата публікації
Категорія
Папа Франциск
Папа Римський "здав" прем'єра Угорщини: той знає, коли має закінчитися війна
Дата публікації
Категорія
Жарти про Чорнобаївку вже зовсім не смішні, впевнені жителі Херсона
Херсонцям не смішно: українцям розповіли правду про "Чорнобаївку 18:0"
Дата публікації
Категорія
Китай відсторонився від допомоги росії
Пентагон відповів, чи Китай підтримує росію зброєю
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США