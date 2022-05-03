Скандальні слова Лаврова відгукнулися росії: Ізраїль вже готовий давати зброю Україні

Наслідки "промахів" росії не змусили себе довго чекати

У відповідь на скандальну антисемітську заяву глави російського мзс сергія лаврова про те, що Гітлер був наполовину євреєм, Ізраїль вирішив розглянути заклик України щодо відправки оборонної військової допомоги.

Як пише видання "The Times of Israel" з перших днів повномасштабного вторгнення росії Ізраїль відхиляв прохання Києва та Заходу надати Україні бойову техніку, прагнучи підтримувати нейтралітет, проте зараз рішення було змінено.

Це сталося після скандального висловлювання представника російського мзс сергія лаврова та його подальшу відмову розкаятися.

Також зазначається, що ізраїльські офіційні особи вирішили підтримати відправку Україні військової допомоги, хоча й на символічному рівні.

"Планів з постачання наступального озброєння поки що немає, тільки оборонне", — проінформувало джерело.

Своєю чергою дипломатичний представник країни повідомив, що Ізраїль наразі не розглядає ймовірність допомоги Україні наступальним озброєнням або передовими оборонними технологіями типу протиракетних систем "Залізний купол". Натомість планується відправка обладнання, "яке можна було б пожертвувати, не викликаючи кризи у відносинах із росією".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава ізраїльського уряду Нафталі Беннетт жорстко відреагував на заяву керівника мзс росії сергія лаврова щодо Гітлера та євреїв, назвавши її "непробачною брехнею".