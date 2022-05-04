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Нові "навчання"? У Білорусі помітили підозрілу активність ракетних військ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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ЗРК армії Білорусі Новина оновлена 04 травня 2022, 08:18
ЗРК армії Білорусі

Точка призначення військ не повідомляється

У Білорусі знову активізувалися збройні сили. Окрім виконання завдань із прикриття дільниць на кордоні з Україною у Брестській та Гостомельській областях, відзначено додаткові пересування військових частин країною.

За даними Генштабу Збройних сил України, переміщується один ракетний дивізіон.

Чому росії не виграти війну проти України?

Як повідомили у Генштабі, дивізіон зі складу 465-ї ракетної бригади збройних сил Білорусі переміщається з пункту постійної дислокації до району призначення. Нібито мета — перевірити готовність виконання завдань за призначенням.

Водночас на Волинському та Поліському напрямках активних дій не виявлено та немає ознак формування груп наступу.

За даними відкритих джерел, дивізіон — це формування, аналогічне батальйону. Він зазвичай складається зі штабу, управлінських підрозділів та від 2 до 4 стартових батарей для ракет.

У Міноборони Білорусі заявили, що проводять "раптову перевірку" та відпрацьовують приведення в боєздатність, марші та виконання завдань армії. У заяві сказано, що військові діятимуть на незнайомих ділянках в умовах обставин, що швидко змінюються. Вони заявили, що "перевірка" не несе загрози сусіднім країнам.

Раніше "Телеграф" уже писав, що Білорусь є відкритим союзником росії у війні проти України, але не вступала в бойові дії. Поки що країна надавала свої військові та інфраструктурні потужності для вторгнення, зокрема — для перекидання техніки та лікування російських солдатів.

Зазначимо, експерти розділилися на думці, чи вступить Білорусь у війну. Якщо росія слабшатиме або зав’язне, Білорусь може повести свою гру. Втягнутися у війну країна може, якщо росія досягне будь-яких успіхів.

Теги:
#Росія #Білорусь #Ракети #Дивізіон
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