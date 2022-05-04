Під нові санкції Великобританії потрапили одіозні путінські пропагандисти

Нові обмеження Заходу ще більше посилять економічний тиск на путінську економіку

Велика Британія впровадила новий пакет санкцій проти росії. Тепер обмеження будуть застосовані до ще 1600 осіб та організацій. Серед них 63 кремлівських пропагандисти.

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Про це у середу, 4 травня, повідомили на сайті британського уряду.

В рамках впроваджених санкцій російські підприємства більше не матимуть змогу користуватися британськими бухгалтерськими, управлінськими та PR-послугами світового класу, на частку яких припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

Окрім того, Британія запровадила санкції проти ПАТ "Камаз", керуючого російського банку "Відкриття" Михайла Задорнова, а також голови правління "Радкомбанку" Дмитра Гусєва.

Обмеження також стосуватимуться Всеросійської державної телерадіокомпанії, а також військових кореспондентів росії Євгена Піддубного, Олександра Коца та Дмитра Стешина. Крім них до списку підсанкційних осіб увійшов російський телеведучий Михайло Леонтьєв та навіть помічника кривавого диктатора рф Максима Орешкіна.

Що стосується соцмереж, інтернет-сервісів та магазинів додатків, то в рамках нового пакету обмежень, вони вимушені заблокувати контент RT та Sputnik.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що економіст та громадський діяч Сергій Алексашенко оцінив вплив санкційних пакетів Заходу проти кривавої росії, розділивши їх на три блоки.