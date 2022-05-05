Країна-сусідка України спростила умови перетину кордону для біженців

Скористатися спрощеною можливістю можна лише раз

З перших днів повномасштабного вторгнення росії мільйонам українців довелося покинути свої домівки та бігти за кордон в пошуках прихистку. Війна в Україні триває вже понад два місяці, тож потік людей, які тікають від бойових дій, на кордонах не зникає. З огляду на це Молдова вирішила переглянути умови виїзду українців та частково послабила встановлені обмеження.

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Як пише видання "Newsmaker," спрощеною процедурою дозволено скористатися лише одноразово.

Так, згідно з рішенням Національної комісії з надзвичайних ситуацій Молдови, українці, котрі в'їхали на територію республіки, маючи на руках виключно документ, який посвідчує особу, навіть якщо строк дії вказаного вже вийшов, матимуть змогу покинути країну на підставі цього ж документу.

Окрім того, комісія з надзвичайних справ частково скоригувати заходи щодо захисту неповнолітніх (до 18 років) із груп ризику, а також дітей, які вимушено розлучилися з батьками.

Відтепер уповноважені особи, які займаються прийомом неповнолітніх біженців з України, проводитимуть детальну оцінку кожного окремого випадку в рамках документа, що був затверджений наказом міністра праці та соціального захисту.

Варто відзначити, що з 24 лютого 2022 року, коли росія повномасштабно вторглася на українські землі, до Молдови в'їхали близько 450 тисяч українців. Кожен з них мав змогу перетнути кордон без закордонних паспортів, а лише за наявності внутрішнього документа, якій посвідчує особу. Також було скасовано й обов'язкову наявність від'ємного ковід-сертифіката.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці, які вимушено залишили землі Батьківщину через напад російської федерації отримали право жити та працювати в країнах ЄС на строк до трьох років.