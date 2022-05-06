Угорщина здивувала поясненням того, чому не підтримує нафтовий удар по росії

Санкційна політика Заходу частково допомагає стримувати агресію Кремля

Угорщина не може підтримати новий пакет санкцій Європейського союзу проти кривавої росії у його теперішньому вигляді, адже ембарго на імпорт російської нафти "рівносильно атомній бомбі".

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Про це у п'ятницю, 6 травня, заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, відзначивши, що наразі не готовий підтримувати новий санкційний пакет проти російської федерації, — пише Reuters.

За словами угорського чиновника, заборона на імпорт нафти з росії може потягнути за собою вкрай неприємні наслідки для Угорщини та її економіки. Назвавши ембарго на російську нафту "атомною бомбою", він додав, що Будапешт розраховує на можливість відкласти впровадження повної заборони строком на п'ять років, хоча раніше мова йшла про відстрочку лише на рік.

"Ця пропозиція Європейської комісії буде "рівносильна атомній бомбі", скинутій на угорську економіку. Угорщина готова вести переговори, якщо побачить нову пропозицію, яка відповідатиме інтересам країни", — пояснив міністр.

Окрім того, Орбан відзначив, що не підтримує впровадження Євросоюзом санкцій стосовно релігійних діячів.

Варто зазначити, що заява Угорщини про "ядерний удар" по економіці виглядає особливо незвичайно на тлі реальної можливості застосування росією ядерної зброї, про що, зокрема, відкрито каже російська пропаганда.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кілька днів тому Європейський Союз представив довгоочікуваний шостий пакет жорстких санкцій проти країни-агресора. До списку підсанкційних осіб увійшли навіть російські релігійники, зокрема патріарх Кирил.