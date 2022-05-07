Країна НАТО відмовилася від прохання США передати Україні важливу зброю

Афіни запевняють, що вже допомогти Києву в межах своїх можливостей

Після того, як Туреччина прийняла рішення не передавати Україні зенітно-ракетні комплекси С-400, Сполучені Штати Америки звернулися з відповідним проханням до Греції, проте та допомагати відмовилась.

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Як, посилаючись на власні джерела, повідомляє турецьке видання "Star", США нібито тиснуть на Афіни, щоб ті допомогли Україні у війні з росією та відправили, потерпаючій від агресії рф державі, оборонні комплекси. Саме ЗРК С-300 російського виробництва перебувають на балансі Збройних сил Греції.

Своєю чергою грецька сторона від такого роду допомоги відхрещується, мовляв, "вже допомогли Україні, чим змогли".

"США, які хочуть аналогічного кроку від Греції, постійно посилюють тиск на Афіни, щоб вони сказали так і щоби грецькі С-300 були передані Україні. З іншого боку, Греція, як повідомляється, заявила, що "перебуває під загрозою", пославшись на Туреччину як на причину і не схвалила цю пропозицію", — йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган публічно заявив про те, що передавати українській державі російський комплекс ППО С-400 не збирається, проте виділила кілька кораблів для евакуації мирного населення багатостраждального міста Маріуполь.

Також нагадаємо, що український лідер Володимир Зеленський звернувся до США із проханням виділити Києву багаторазові високоточні дрони, реактивні системи залпового вогню далекого радіусу дії та протикорабельні ракети задля розблокування українських портів.