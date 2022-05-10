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Латвійські копи не дали жінці в кофті з написом "росія" погуляти 9 травня: "за поребриком" у сказі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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російські символи не сприймають вже майже у всіх куточках світу Новина оновлена 10 травня 2022, 13:07
російські символи не сприймають вже майже у всіх куточках світу

З 2022 року Латвія визначатиме 9 травня День жалоби та вшанування пам'яті українців, які полягли від рук російських солдатів

У Ризі поліцейські затримали жінку, яка вийшла прогулятися у кофті за написом "Russia". Представники правоохоронних органів оформили на "порушницю" адміністративний протокол і це викликало неабияке обурення у російськомовних громадян.

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Як пише Телеграм-канал "Shot", копів не спинив навіть факт того, що вказана особа працює в одній з державних установ латвійської столиці.

На кадрах відео видно, як поліцейський ввічливо попросив жінку прикрити курткою напис "Russia", проте вона це зробити навідріз відмовилася, мотивуючи своє рішення тим, що в цей день відзначає День перемоги у Другій світовій війні. На її підтримку вступилися й кілька інших громадян, які заявили, що упродовж десятиліть 9 травня вони відзначали саме День перемоги, а тут за кілька місяців різко все змінилося і вони цим вкрай незадоволені.

Інцидент у Латвії

Варто відзначити, що з 2022 року 9 травня у Латвії офіційно оголосили Днем жалоби та вшанування пам'яті жертв російської агресії в Україні, тож абсолютно всі традиційні заходи, які пов'язані з перемогою СРСР у Другій світовій війні, які щорічно проходили у цей день, повністю заборонили.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що це не єдиний, інцидент який стався з росіянами під час урочистостей 9 травня. Зокрема, від рук українських активістів постраждав посол рф у Польщі сергій андрєєв. російському політику не дали можливості покласти квіти до меморіалу полеглих у Другій світовій та облили чиновника червоною фарбою.

Теги:
#Росія #Поліція #Латвія #Війна #Затримання #Емблема
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