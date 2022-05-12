Дві країни проголосували в ООН проти розслідування злочинів рф в Україні: подробиці

Резолюцію України не підтримали 14 країн, дві з яких виступили проти

Рада ООН з прав людини, звідки вигнали рф, розпочала розслідування можливих порушень прав людини та серйозних порушень міжнародного гуманітарного права російськими військами на звільнених територіях України.

Про це у четвер, 12 травня, повідомляє "Європейська правда".

У четвер Рада проголосувала за посилення контролю "погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії", особливо з огляду на події у Маріуполі та інших містах України.

"За" проголосували 33 держави, 12 утрималися (Вірменія, Болівія, Камерун, Куба, Індія, Казахстан, Намібія, Пакистан, Сенегал, Судан, Узбекистан, Венесуела), 2 були проти – Китай та Еритрея.

Раніше повідомлялося, що президент ООН Антоніу Гутерріш зустрівся з кривавим диктатором володимиром путіним. Президент росії збрехав в обличчя високопоставленому гостю.