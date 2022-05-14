Зеленський звільнив посла в Нігерії: чому це важлива новина і як це пов’язано з газовим ембарго РФ

В Африці відкривається економіко-дипломатичний "фронт" із росією

У суботу, 14 травня, на 80-й день повномасштабного вторгнення рф стало відомо, що президент України Володимир Зеленський своїм Указом звільнив Валерія Кірдоду з посади Надзвичайного та Повноважного посла України в Нігерії та Камеруні.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга.

Сибіга зазначив, що послів, які не справляються із завданнями, потрібно повертати додому.

"Тому не справляєшся, не тримаєш фронт — бігом додому. Особливо якщо ще й ганьбиш "честь мундира". Чергове кадрове рішення Президента відкликати посла, який не розуміє викликів, ситуації й просто "протирає штани". Далі не хочу характеризувати — нехай об’єктивні оцінки дає пряме керівництво. Це ще одне свідчення для тих, хто думає відсидітися, що Центр все бачить", — написав Сибіга, який прикріпив фото з указом президента.

Здавалося б, що тут такого? Далека Нігерія не дуже і входить у сферу першочергових інтересів України, що воює. Але є два "але", і обидва вони зав’язані на енергоносіях, а саме на газі.

Нігерія — найбільша держава Африки й має великі природні багатства (насамперед нафту та газ). Щобільше, Нігерія є четвертим найбільшим постачальником газу до Європи. Принаймні 40% експорту зрідженого природного газу з цієї країни йде саме до Старого Світу.

На тлі розв’язаної росією війни проти України та газового шантажу рф країни Євросоюзу поставили за мету відмовитися від російського природного газу та нафти. І як пише Bloomberg, одним із перспективних джерел палива називається Африка, у тому числі й Нігерія. Нігерійська влада вже заявила, що готова допомогти Болгарії диверсифікувати джерела постачання газу, а за фактом замінити своїм газом російський.

Є ще один важливий момент: попереду на Україну чекає опалювальний сезон, до якого потрібно готуватися заздалегідь. Особливо за умов, коли нам його фізично брати ніде. Цілком можливо, що наш посол не зумів домовитися про можливість постачання нігерійського газу в Україну.

Потенційні та діючі газопроводи до Європи

Нігерійська влада заявила, що зацікавлена в будівництві міжконтинентального, найдовшого у світі (5,6 тис. км) газопроводу, який би зв’язав їхню країну з Іспанією. Цікаво, що росія зацікавлена в інвестиціях в газопровід, який зв’яже Нігерію і Марокко з Європою. Про це заявив міністр енергетики Нігерії Чіф Тімпіре Сільва, передає Reuters. Таким чином, на африканському континенті вже вирують пристрасті та відкривається економіко-дипломатичний "фронт" із росією.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Якщо проти росії не ввести ембарго, путін може воювати ще довго Засновник та головний редактор Politicus.pro Сергій Лямець розповів про важливість нафтового та газового ембарго проти Росії в контексті війни в Україні

Раніше повідомлялося, що "Газпром" планує зупинити транзит газу до Європи через трубопровід "Ямал-Європа", що проходить територією Польщі.

Нагадаємо, росія поставила під загрозу транзит газу в ЄС.