путін мав би прийняти пропозицію Франції провести переговори щодо капітуляції, проте російський лідер вже не здатен на мудрі та виважені ріщення

Президент Франції Еманюель Макрон намагається зіграти "доброго поліцейського" перед "поганим поліцейським" міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ллойдом Остіном, аби завдяки спільним зусиллями закінчити криваву війну, яку розпочав російський диктатор володимир путін до її якнайшвидшого завершення. Проте з російським лідером це, ймовірніше за все, не спрацює, адже він, вочевидь, не змусить себе визнати, що його помилка досягла епічних масштабів, ціною багатьох тисяч життів, багатьох зруйнованих міст і майбутнього росії як світової держави.

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Як пише "The Washington Post", саме Ллойд Остін зайняв чітку та жорстку позицію відносно агресії російського президента путіна, підтримавши незалежність України та закликавши Захід ще більше підривати сили лідера рф.

Своєю чергою президент Франції Еманюель Макрон в цій ситуації спробував зіграти роль "доброго поліцейського" та невдовзі після Дня Перемоги запропонував москві оливкову гілку та виступив із промовою, в якій м’яко та косо дорікнув Остіну. Таким чином він нібито намагався зберегти "гідність" путіна та відігнати безвихідь становища росії.

"Ми повинні разом ніколи не піддаватися спокусі приниження чи духу помсти. Ми не воюємо з росією. Ми працюємо в Європі для збереження суверенітету та територіальної цілісності України, а також для повернення миру на нашому континенті", — прокоментував він позицію Франції щодо війни в Україні.

Однак "добрий поліцейський" Макрон, який начебто допомагає російському лідеру все ще знаходиться на стороні копів. Франція допомагає Україні, поставляючи їй самохідну артилерію та тисячі снарядів для оборони від агресії рф та обіцяє надіслати ще. Окрім того, саме французька сторона засудила повномасштабне вторгнення росії в Організацію Об’єднаних Націй та приєдналася до жорстких санкцій, які продовжують душити російську економіку, а також направила судових експертів, аби ті допомогли зібрати докази військових злочинів країни агресора на українських землях.

Французький президент запропонував російському лідеру путіну витончений вихід, проте через свою криваву непокірність лідер рф не може змусити себе визнати, що помилився в епічних масштабах, ціною багатьох тисяч життів, багатьох зруйнованих міст і майбутнього російської федерації як світової держави.

"Прокляття тоталітарних урядів полягає в тому, що вони вбивають людей за те, що вони говорять правду; зробіть це достатньо разів, і ви отримаєте націю брехунів. путіну брехали про готовність його військових, брехали про силу української влади і брехали про слабкість Заходу. Тепер він бреше собі про наявність життєздатних альтернатив, крім капітуляції", — йдеться в тексті видання.

Наразі ослаблення росії є принциповим для США. Кожний день війни в Україні ще більше послаблює росію і путін мав би, усвідомлюючи це, прийняти запрошення Франції на переговори щодо умов його капітуляції, але наразі жодних доказів того, що він здатний на мудрість, на жаль, не залишилося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон прокоментував вступ України до Європейського Союзу та заявив, що будь-які кроки, які дозволяють приєднатися до ЄС можуть зайняти кілька років або навіть десятиліть.