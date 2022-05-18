Великобританія зробила дуже неприємну для путіна заяву

Ще одна країна підтримала Україну у протистоянні російській агресії

Великобританія відкрита для обговорення створення міжнародного кримінального трибуналу, над кривавим російським президентом володимиром путіним та його поплічниками через військові злочини рф в Україні.

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Про це у середу, 18 травня, заявила міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс під час ефіру у Times Radio, — пише The Guardian.

"Ми чітко усвідомлюємо, що путін і всі ті, хто стоїть за жахливими військовими злочинами, що скоюються в Україні, повинні бути притягнуті до відповідальності, і ми дуже тісно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом", — повідомила деталі британська чиновниця.

Згідно з її заявою, Великобританія відправила до України підтримку для допомогти у зібранні усіх свідчень та відеодоказів злочинів російських солдатів на українських землях.

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"Я говорила з українським урядом про цю ідею трибуналу. Ми відкриті до неї, ми зараз її розглядаємо, але ми хочемо найефективнішого способу переслідування тих людей, які вчинили ці жахливі військові злочини, включаючи зґвалтування, сексуальне насильство, невиборчі напади на цивільних осіб", — підсумувала Трасс, наголосивши, що британська сторона готова підтримувати Україну й надалі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Міжнародний кримінальний суд відправить в Україну понад 40 слідчих і судмедекспертів, які розслідуватимуть військові злочини росії, аби в подальшому притягнути країну-агресора до відповідальності за скоєне.