Ердоган здивував заявою щодо зв'язків з путіним та росією - в планах запускати АЕС

Туреччина хоче продовжувати співпрацю як з Україною, так і з росією

Президент Туреччини Реджеп Ердоган, якому російський президент відмовив в евакуації бійців з "Азовсталі", не планує відмовлятися від подальшої співпраці з ним. Ба більше, Анкара не готова відмовлятися від постачання російського газу.

Слова турецького лідера цитує видання Hurriyet.

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Ердоган зазначив, що через війну Туреччина проводить збалансовану політику.

"Щодо війни з росією та Україною, то, звісно, ​​ми зараз проводимо збалансовану політику і щодо росії, і щодо України. І в цій політиці балансу, звичайно, я не маю наміру розривати зв’язки з паном путіним, чи паном Зеленським", — заявив президент Туреччини.

Він додав, що продовжує телефонні переговори як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з кривавим диктатором володимиром путіним. Ердоган наголосив, що Туреччина буде робити це і надалі, адже не хоче нової світової війни.

Щодо співпраці з російським президентом — Ердоган зазначив, що Анкара та Москва мають спільний проєкт в атомній енергетиці (АЕС "Аккую") і він сподівається, що наступного року АЕС запрацює.

"Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з росії. Для нас це стратегічно важливі відносини. І ми не можемо розірвати ці стосунки", — підкреслив Ердоган.

А з Україною, за словами Ердогана, Туреччина має партнерські відносини у продуктовій галузі і їх припиняти також не планує.

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Варто зазначити, що на міжнародній арені назріває напружена ситуація, адже Туреччина виступила проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Скандинавські країни заявили, що вони мають намір переконати Анкару у необхідності їх членства в Альянсі, після чого турецька влада висунула 5 умов.

Список з 5 пунктів Анкари для шведів та фінів отримав назву "скандинавське досьє". Ось, що просить у них Туреччина:

екстрадиція членів "терористичної Робочої партії Курдистану (РПК) та організації ФЕТО";

визнання "Сирійських сил національної самооборони (СНР) терористичною організацією";

припинення підтримки представників організації ФЕТО;

закриття структур, "пов'язаних з організаціями, які в Туреччині асоціюють із терористами";

надання "не обіцянок", а "відповідних гарантій".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Туреччина заблокувала переговори НАТО з Фінляндією та Швецією.