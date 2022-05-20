Шольц блокує поставку важливого озброєння для України: що сталося

Берлін загальмував поставку важливого озброєння для України

Попри рішення німецького уряду поставити Києву важке озброєння для протистояння країні-агресору, канцлер Олаф Шольц, вочевидь, цей процес відтягує, адже проти відповідної допомоги Україні.

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Про це під час свого інтерв'ю для RND повідомив посол у Німеччині Андрій Мельник.

Згідно з його словами, під час попередньої зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу, яке проходило на базі в Рамштайн, обговорювалося рішення щодо поставки Україні 50 зенітних самохідних установок по типу "Гепардів". Проте дотепер Київ їх не отримав, нібито через брак боєприпасів.

"У нас складається враження, що канцлер не хоче цього робити. Самохідних гаубиць передано всього сім, але ні "Гепардів", ні "Леопардів", ні "Мардерів". Усі вони вже виведені з експлуатації, тож можуть бути передані нам військовою промисловістю без шкоди для обороноздатності Німеччини", — заявив український посол.

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Мельник також наголосив, що, окрім блоку на поставки самохідних гаубиць, Німеччина призупинила передачу танків Т-72 зі Словенії нібито через те, що Берлін не дає адекватної заміни. Український представник переконаний, що така ситуація виглядає як "затягування часу".

"Складається враження очікування припинення вогню. Тоді тиск з боку Німеччини зникне і відпаде потреба у сміливих рішеннях. Це віроломна логіка, яка підводить людей", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки Німеччина гальмує процеси поставок потужного озброєння для України, США прийняли рішення щодо виділення Києву ще одного пакету допомоги на суму 100 млн доларів, яка включатиме великокаліберні американські гаубиці, радари та інше обладнання для протистояння ворогу.