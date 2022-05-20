Рабство та відсутність виборів: що відомо про Еритрею – одну з останніх країн-союзників путіна

Злидні, безправність, відсутність вибору, постійні війни — як живе країна-союзник путіна в Африці

Слабкість росії та поразки, які несуть її війська в Україні, стають все більш очевидними навіть союзникам кремля з організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ). 16 травня в Москві відбувся саміт країн-членів ОДКБ, на якому російський диктатор явно намагався заручитися підтримкою партнерів.

Очевидно, що росія втрачає союзників, і серед них можуть залишитися тільки країни, які керуються такими ж диктаторами, як сам володимир путін, а в чомусь навіть ще гірше.

До однієї з таких належить африканська країна Ерітрея на чолі з Ісайясом Афеверекі, який очолює країну з 1993 року. Увагу до себе країна привернула після голосування в Раді безпеки ООН, коли 2 березня проголосувала проти резолюції ООН, яка вимагає від Росії негайно вивести свої війська з України.

12 травня Еритрея знову пішла проти ООН, не підтримавши резолюцію щодо необхідності розпочати розслідування військових злочинів росії на території України.

Африканський Кім Чен Ин і Мао Цзе Дун

Еритрея — держава в Східній Африці в районі Золотого Рогу, що лежить навпроти Аравійського півострова і до 1993 була частиною Ефіопії.

Ще 1961 року за незалежність Еритреї почалася збройна боротьба, у якій висунувся один із командувачів бойового крила – Фронту визволення Еритреї, Ісайяс Афеверекі. 1991 року Еритрея де-факто стала незалежною від Ефіопії, що було законодавчо затверджено референдумом про незалежність у 1993 році.

За доброю "традицією" комуністичних "фронтів звільнення", під час референдуму 99,83% тих, хто голосував, підтримали незалежність Еритреї. Така цифра не повинна дивувати, адже Ісайяс Афеверекі, який очолив країну, був переконаним прихильником комуністичних ідей у їхній "маоїстській формі", прийнятій у КНР, де проходив навчання партизанській тактиці. Очевидно там же він і дійшов висновку, що керувати Еритреєю повинен тільки вождь і нікого більш гідного за нього, в Еритреї просто немає.

Еритрея одна з найменших країн Африки

Через місяць після референдуму Афеверекі став першим і єдиним на даний момент президентом Еритреї.

Немає виборів, парламенту, преси

Ставши президентом Ісайяс Афеверекі вирішив, що вибори країні не потрібні і скликавши якусь конституційну асамблею дав їй права парламенту, а 1997 року навіть дав країні Конституцію.

Але який сенс у Конституції, якщо вже того ж року у країні було скасовано вибори, а 2001 року заборонено національну пресу. Оскільки немає виборів, то й партій у країні немає, крім однієї — Народний фронт за демократію і справедливість, з-поміж якого на 50% формується та сама конституційна асамблея. Другу половину президент Ісайяс Афеверекі призначає особисто.

На думку міжнародної неурядової організації "Комітет захисту журналістів", саме Еритрея найгірше місце у світі для журналістів і є найлютішим ворогом свободи слова, який обігнав навіть Північну Корею.

Так у 2015 та 2019 роках Еритрея займала перші місця у рейтингу Комітету за кількістю працівників ЗМІ, яких було кинуто до в’язниці – 23 та 16 осіб відповідно. Причому жоден з них навіть не був у чомусь офіційно звинувачений.

Міжнародна правозахисна організація Freedom House відводить Ерітреї 206 місце з 208 за рівнем політичних та громадянських свобод у своєму рейтингу за 2021 рік.

У рейтингу індексу людського розвитку ООН за 2020 рік Еритрея займала 180-те місце зі 189 можливих, а ВВП на душу населення в 2021 році оцінювався приблизно в 1900 доларів, що робило країну однією з найбідніших у світі – 187 місце зі 199. країна перебуває у рабстві одного диктатора і наближених щодо нього людей.

Творець еритрейського "раю" Ісайяс Афеверки

У слабкому розвитку економіки немає нічого дивного, адже в ній діє адміністративна модель управління радянського типу, що вже показала свою неефективність, орієнтована до того ж на військові дії, в яких у Еритреї немає браку.

Навколо вороги — не країна, а військовий табір

Також у кращих традиціях комунізму та його маоїстського типу, офіційна ідеологія Ісайяса Афеверекі говорить, що Еритрея оточена ворогами і тому країна по суті перетворена на військовий табір. Причому, за даними Міжнародної правозахисної організації Human Rights Watch, в Еритреї в армію закликають навіть з 14-річного віку.

Свої заяви про ворогів навколо країни Ісайяс Афеверекі підтверджує постійними прикордонними збройними конфліктами із сусідами, перший із яких, з Єменем, розгорівся ще в грудні 1995 року. Був короткий прикордонний конфлікт із Джібуті у 2008 році, і підтримка Еритреєю антиурядових бойовиків в Ефіопії та Сомалі.

У 1998-2000 роках між Еритреєю та Ефіопією відбувалася повноцінна війна, втрати в якій коливаються від 40 до 100 тисяч загиблих.

Не дивно, що жителі Еритреї є лідерами з еміграції серед країн Африки, так, за даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, лише у 2014 році Еритрею залишили понад 350 тисяч людей. У цьому загальна чисельність населення близько 6 мільйонів.

Тим часом росія втрачає дедалі більше лояльних до неї держав, якщо колись Молдова допомагала російським металургам обходити міжнародні санкції, то тепер президент Молдови Майя Санду зажадала виведення російських військ з території країни.