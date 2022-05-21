Предмети розкоші та товари подвійного призначення: Канада розширила санкції проти росії

Канада посилює тиск на російський режим

Поки в Європейському Союзі йдуть внутрішні дискусії з приводу введення шостого пакету санкцій проти росії, Канада розширила свої санкції проти країни-агресора, включивши до своїх санкційних списків ще 14 громадян росії, у тому числі бізнесменів та членів їх сімей, обмеживши експорт предметів розкоші та товарів з яких може вироблятися зброя.

Про це йдеться у заяві МЗС Канади.

Згідно з інформацією, нові заходи накладають обмеження на 14 осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей та близьких соратників путінського режиму.

"Ці особи безпосередньо сприяли безглуздій війні володимира путіна в Україні та несуть відповідальність за біль та страждання народу України", — йдеться у заяві.

Крім цього, Канада заборонила експорт предметів розкоші до росії та з неї.

"З сьогоднішнього дня уряд Канади забороняє експорт у росію цільових предметів розкоші, у тому числі алкогольних напоїв, тютюнових виробів, деяких текстильних виробів та спортивного одягу, взуття, елітного одягу та аксесуарів, ювелірних виробів, посуду та предметів мистецтва. Канада також забороняє ввезення з росії цільових предметів розкоші, включаючи алкогольні напої, морепродукти, рибу та непромислові алмази", — йдеться у заяві.

Уряд Канади також забороняє експорт товарів, які можуть бути використані росією під час виробництва та виготовлення озброєнь.

"Спільно ці заходи допоможуть чинити подальший тиск на російський режим, щоб той припинив неспровоковане і невиправдане вторгнення в Україну. Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності тих, хто несе відповідальність за війну в Україні, і продовжить роботу зі своїми партнерами в міжнародному співтоваристві, щоб підтримати Україну та її народ у їхній боротьбі за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та незалежності", — заявили в МЗС країни.

Як повідомлялося, російський учений, доктор економічних наук Ігор Ліпсіц озвучив спосіб, як країни Заходу можуть використати російську нафту на благо України.