Британія має намір озброювати ще одну країну, яка має проблеми з росією

Лондон вже розпочав переговори із союзниками щодо цього питання

Великобританія планує озброїти Молдову, нейтралітет якої порушують російські війська, за стандартами Північноатлантичного альянсу для того, щоб вона мала змогу захистити себе у випадку повномасштабного вторгнення.

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Про це у суботу, 21 травня, під час свого інтерв'ю для The Telegraph повідомила глава британського Міністерства закордонних справ Ліз Трасс, наголосивши, що тема озброєння за найвищими стандартами вже обговорюється з союзниками Лондона.

"Я хотіла б, щоб Молдова була оснащена за стандартами НАТО. Це дискусія, яку ми проводимо з нашими союзниками. путін абсолютно чітко заявив про свої амбіції щодо створення великої росії, і те, що його спроби захопити Київ не мали успіху, не означає, що він відмовився від цих амбіцій", — пояснила вона.

За словами Трасс, у випадку, якщо відповідні плани все ж будуть ухвалені, то члени військового альянсу НАТО передадуть Молдові сучасну потужну зброю, котра замінить радянське озброєння. Окрім того, для молдовських солдатів проведуть спеціальні навчання, під час яких вони навчаться цією зброєю користуватися.

"Цей крок стане помітним розширенням військової підтримки Великобританії у регіоні та ще однією ознакою того, що вона розглядає вторгнення в Україну як довгостроковий поворотний момент", — підсумувала британська чиновниця.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку політичного експерта Євгена Магди, саме Молдова може стати наступною після України ціллю російської федерації.